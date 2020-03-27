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الأعداد السابقة للصحيفة

ضبط مواطن استجلب عامل ليمارس مهنة الحلاقة بمنزله في القصيم

Time منذ ساعة
Views 1976
ضبط مواطن استجلب عامل ليمارس مهنة الحلاقة بمنزله في القصيم

بريدة (صدى):
تمكنت شرطة منطقة القصيم، من القبض على أحد العمالة الوافدة ومواطن قام بجلبه إلى المنزل لممارسة مهنة الحلاقة بعد إغلاق المحلات احترازيًا.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، أنه بالإشارة إلى الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، ويظهر فيه أحد المواطنين مستجلبا في منزله أحد العمالة الوافدة (هندي الجنسية) ليمارس مهنته بالحلاقة له ، بعد إغلاق محلات الحلاقة احترازياً، في مخالفة صريحة للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها للحد من انتشار فيروس كورونا، وقيام المواطن بتوثيق ذلك ونشره، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضلٍ من الله تعالى - عن القبض عليهما ، و جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما .

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
دنيا القوي😉
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
قواااااكم الله والله يعطيكم العافية
زائر
شكرا من القلب ونعم في الشيخ محمد بن زايد واهل الامارات كلهم الله يحفظهم
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
أهم شي معد في مكياجات😉
ابو محمد
ممتاز ..

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