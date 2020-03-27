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وفاة مقيم متأثرًا بطلقة نارية خاطئة في العقيق
منذ ساعة
2111
1
الباحة (صدى):
تباشر الجهات الأمنية بمحافظة العقيق، حادثة وفاة مقيم تعرّض لطلفة نارية من سلاح مواطن، مساء اليوم الجمعة.
وتحقق الجهات الأمنية في الحادث الذي وقع بقرية السويسية غرب مركز وراخ؛ لمعرفة ملابسات الحادث.
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أحدث التعليقات
القرني
[email protected]
@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
قواااااكم الله والله يعطيكم العافية
زائر
شكرا من القلب ونعم في الشيخ محمد بن زايد واهل الامارات كلهم الله يحفظهم
القرني
[email protected]
@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
أهم شي معد في مكياجات😉
ابو محمد
ممتاز ..
القرني
[email protected]
@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
لاحول ولاقوةقوةالاباالله الله يعوضكم
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