وفاة مقيم متأثرًا بطلقة نارية خاطئة في العقيق

الباحة (صدى):

تباشر الجهات الأمنية بمحافظة العقيق، حادثة وفاة مقيم تعرّض لطلفة نارية من سلاح مواطن، مساء اليوم الجمعة.

وتحقق الجهات الأمنية في الحادث الذي وقع بقرية السويسية غرب مركز وراخ؛ لمعرفة ملابسات الحادث.