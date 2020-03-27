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الأعداد السابقة للصحيفة

الأمراء يقصفون جبهة حماس والحوثيين بشأن معتقليهم بالمملكة

Time منذ 55 دقيقة
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الأمراء يقصفون جبهة حماس والحوثيين بشأن معتقليهم بالمملكة

الرياض (صدى):
علّق الأمير سطام بن خالد آل سعود، على مطالبة حركة حماس الفلسطينية المملكة قبول مبادرة مليشيا الحوثي الإرهابية بتبادل الأسرى وإطلاق سراح بعض المعتقلين التابعين لحماس في المملكة.

وقال الأمير سطان، إن المطالبة بهذا الأمر يكشف الوجه الحقيقي لهذه الأحزاب وأنها تعمل لمصالحها وليس لمصالح أوطانها وأن صاحب القرار لهم واحد وهي إيران الصفوية .

وأضاف: " من يتم إعتقالهم في المملكة توجه له التهم بناء على ما فعلوه والقضاء هو الجهة الوحيدة للحكم وليس الجماعات المأجورة و الإرهابية " .

من جانبه، قال الأمير عبدالرحمن بن مساعد: " حوثي إيران التي بها فيلق القدس الذي قاتل في كل مكان إلّا القدس ورئيسه سليماني الذي قتل500 الف سوري وأسمته حماس شهيد القدس رغم أنها بررت خروجها من سوريا برفضها لتعامل بشار مع شعبه، حماس نفسها هي من زار رئيس الموساد قطر طالبًا دعمها شهريًا بملايين الدولارات ونفذت قطر طلبه، ياللعبث " .

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أحدث التعليقات

ابو محمد
الدوام لله ، سبحانه ..
ع. س. ع
صدقتو والله يا الاميران عبدالرحمن وسطام في كل ما قلتوة الحين الحركة اللتي تسمي نفسها حماس اتضح حماسها ضد الاسلام والمسلمين والعروبة ووقوفها ج جنباً إلى جنب مع الصفويين الفرس واذنابهم مع اذنابهم ونسيت مواقف السعودية العظمى معهم طوال هذة السنوات ولن أنسى حين كان والدي يعطيني فسحة المدرسة ريالان واحد لي وواحد ريال فلسطين واخرتها باعو الكظية
Stand
كلامه سليم المحامي لازم تتعاقب الصين دوليا كفاية غزو العالم بالمنتجات الصينية وأغلبها مقلده والي يقول تفصفيه بين امريكا والصين لا تتفلسلف من رأسك الصين بلد موبؤة بطريقة أكلهم الغلط الي بسببه العالم تضرروا او انهم هم الي مطورين الفيروس في البداية اتهموا الجيش الأمريكي طلعوا في النهاية هم او منظمة من عندهم طورت في الفيروس والله اعلم
naeem
من حقى انى ارفع راسى لانى سعودى
البرفسور حنس
يا زولة الربع اكثر من تغرير طبي عالمي يقول كل اصابه مكتشفه يقابلها ١٠٠ غير مكتشفه... اللهم الطف بنا وارحمنا وارفع عنا البلاء والوباء

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