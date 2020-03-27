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خادم الحرمين: يجب الاستفادة من التجربة الصينية في مكافحة انتشار الوباء

Time منذ ساعة
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خادم الحرمين: يجب الاستفادة من التجربة الصينية في مكافحة انتشار الوباء

الرياض (صدى):
أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اتصالاً هاتفيًا اليوم، بفخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية.

وتم خلال الاتصال بحث الجهود المبذولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقد هنأ خادم الحرمين الشريفين، فخامته بنجاح الجهود التي بذلتها الصين في مواجهة هذه الجائحة، مشيدا - حفظه الله - بالخبرات المتميزة التي اكتسبتها المؤسسات الصحية في الصين في تعاملها مع هذه الأزمة، وأهمية الاستفادة من التجربة الصينية المتميزة في مكافحة انتشار هذا الوباء.

من جهته، أشاد فخامة الرئيس الصيني بالعلاقات الوثيقة بين البلدين، مثمناً مبادرة المملكة في مد يد العون للصين في بداية الأزمة، مؤكداً فخامته رغبة الصين في التنسيق مع الجهات المعنية بالمملكة للتعاون في مكافحة هذا الوباء بكل السبل الممكنة.

وأبدى فخامة الرئيس الصيني تقديره للدور القيادي الذي تقوم به المملكة كرئيس لقمة مجموعة العشرين وجهودها التي بذلت لإنجاح قمتها الاستثنائية التي عقدت يوم أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين.

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أحدث التعليقات

ابو محمد
الدوام لله ، سبحانه ..
ع. س. ع
صدقتو والله يا الاميران عبدالرحمن وسطام في كل ما قلتوة الحين الحركة اللتي تسمي نفسها حماس اتضح حماسها ضد الاسلام والمسلمين والعروبة ووقوفها ج جنباً إلى جنب مع الصفويين الفرس واذنابهم مع اذنابهم ونسيت مواقف السعودية العظمى معهم طوال هذة السنوات ولن أنسى حين كان والدي يعطيني فسحة المدرسة ريالان واحد لي وواحد ريال فلسطين واخرتها باعو الكظية
Stand
كلامه سليم المحامي لازم تتعاقب الصين دوليا كفاية غزو العالم بالمنتجات الصينية وأغلبها مقلده والي يقول تفصفيه بين امريكا والصين لا تتفلسلف من رأسك الصين بلد موبؤة بطريقة أكلهم الغلط الي بسببه العالم تضرروا او انهم هم الي مطورين الفيروس في البداية اتهموا الجيش الأمريكي طلعوا في النهاية هم او منظمة من عندهم طورت في الفيروس والله اعلم
naeem
من حقى انى ارفع راسى لانى سعودى
البرفسور حنس
يا زولة الربع اكثر من تغرير طبي عالمي يقول كل اصابه مكتشفه يقابلها ١٠٠ غير مكتشفه... اللهم الطف بنا وارحمنا وارفع عنا البلاء والوباء

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