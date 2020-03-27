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الأعداد السابقة للصحيفة

فضيحة جديدة تلاحق تركيا بشأن طريقة التعامل مع كورونا

Time منذ ساعة
Views 1727
فضيحة جديدة تلاحق تركيا بشأن طريقة التعامل مع كورونا

أنقرة (صدى):
عرض أطباء أتراك صورة قاتمة لانتشار فيروس كورونا في تركيا، وتعامل الحكومة مع حالات الوفاة، مما يلقي بظلال من الشك على أرقام الحكومة بشأن حالات الإصابة.

وأوضح أطباء من تركيا أن الأرقام الحقيقية أعلى بكثير؛ وذلك أن الاختبارات محدودة والأشخاص الذين يموتون بسبب الفيروس قبل تشخيصهم، لا يتم تسجيلهم كمرضى كورونا.

ولفت طبيب في مستشفى حكومي في أزمير، بدلًا من تسجيل الحالة عن أنها وفاة ناجمة عن الإصابة بـ كورونا، يُكتفى في شهادة الوفاة بكتابة سبب الموت على أنه مشاكل في الجهاز التنفسي، متابعًا: لكننا نعلم جميعًا أنهم ماتوا بسبب فيروس كورونا.

وأردف الطبيب: يبدو الأمر وكأنني خائن لكتابة سبب وفاة أخرى غير الحقيقية، ستنتهي مهنتي كطبيب، يقولون إنهم يموتون بسبب ضيق في التنفس، لكنهم بحاجة إلى القول بأن هذا مرتبط بـ كوفيد – 19 ولا يفعلون ذلك.

وأبان: الأمر لا لبس فيه، العلامات موجودة من فحص الرئة والتصوير المقطعي، كما أن أغلبهم كان على اتصال بأشخاص من إيران أو إيطاليا، كل العلامات واضحة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد
الدوام لله ، سبحانه ..
ع. س. ع
صدقتو والله يا الاميران عبدالرحمن وسطام في كل ما قلتوة الحين الحركة اللتي تسمي نفسها حماس اتضح حماسها ضد الاسلام والمسلمين والعروبة ووقوفها ج جنباً إلى جنب مع الصفويين الفرس واذنابهم مع اذنابهم ونسيت مواقف السعودية العظمى معهم طوال هذة السنوات ولن أنسى حين كان والدي يعطيني فسحة المدرسة ريالان واحد لي وواحد ريال فلسطين واخرتها باعو الكظية
Stand
كلامه سليم المحامي لازم تتعاقب الصين دوليا كفاية غزو العالم بالمنتجات الصينية وأغلبها مقلده والي يقول تفصفيه بين امريكا والصين لا تتفلسلف من رأسك الصين بلد موبؤة بطريقة أكلهم الغلط الي بسببه العالم تضرروا او انهم هم الي مطورين الفيروس في البداية اتهموا الجيش الأمريكي طلعوا في النهاية هم او منظمة من عندهم طورت في الفيروس والله اعلم
naeem
من حقى انى ارفع راسى لانى سعودى
البرفسور حنس
يا زولة الربع اكثر من تغرير طبي عالمي يقول كل اصابه مكتشفه يقابلها ١٠٠ غير مكتشفه... اللهم الطف بنا وارحمنا وارفع عنا البلاء والوباء

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