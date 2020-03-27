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الأعداد السابقة للصحيفة

الشؤون البلدية تلزم مراكز التسوق بوضع إشارات للمسافات الصحية بين المتسوقين

Time منذ ساعة
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الشؤون البلدية تلزم مراكز التسوق بوضع إشارات للمسافات الصحية بين المتسوقين

الرياض (صدى):
وفقا للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا ، بدأت الأمانات والبلديات بإلزام مراكز التسوق بوضع إشارات للمسافات الصحية بين المتسوقين حرصا على سلامتهم، ومنعا لنقل العدوى بين مرتادي تلك المراكز.

ووضعت الأمانات والبلديات إشاراتها في مراكز التسوق بألوان صفراء وحمراء تدل على أهمية الحذر ووجوبه في وضع مسافات آمنة، لمنع تكدس المتسوقين وتقاربهم من بعضهم البعض، مما يتسبب في آثار سلبية بانتشار الأمراض بين مرتادي مراكز التسوق.

وحملت الإشارات الجديدة في مراكز التسوق عبارات توعوية عما يجب أن يعتمد عليه المتسوقين في التعامل مع فيروس كورونا بالتباعد الذي يعد من أهم سبل الوقاية خلال هذه الفترة، كما عملت المراكز على فتح ممرات إضافية، واستحداث مساحات جديدة في المراكز للتوسيع على المتسوقين، وإتاحة الفرصة للحركة بعيدا عن التكدس والازدحام.

ويأتي إلزام مراكز التسوق بهذه الخطوات الاحترازية كواحدة من الإجراءات التي تتخذها البلديات للوقاية من آثار فيروس كورونا والحد من انتشاره، وفقا للجهود التي تقوم بها الجهات الحكومية، لدحر الفيروس وحماية المجتمع من آفاته وآثاره.

وعملت البلديات على توجيه مراكز التسوق بتعقيم العربات الخاصة بحمل البضائع لضمان وقاية المتسوقين من التأثر بملامستها خلال دفعها بأرجاء المراكز، لا سيما وأنها تتنقل بين أيادي مرتادي مراكز التسوق طوال اليوم، ما يجعلها عرضة للتلوث في حال بقائها دون تنظيف وتعقيم دوري قبل كل استخدام جديد.

وكانت البلديات وجهت في وقت سابق مراكز التسوق بعدم السماح بتكدس المتسوقين من خلال السماح بدخول العدد الذي يضمن سلامة المتسوقين حتى انتهائهم، قبل السماح بدخول مجموعة أخرى بنفس الطريقة بهدف تثبيت الإجراءات الضامنة لسلامة المواطنين والمقيمين خلال تسوقهم في المراكز والتموينات.

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أحدث التعليقات

ابو محمد
الدوام لله ، سبحانه ..
ع. س. ع
صدقتو والله يا الاميران عبدالرحمن وسطام في كل ما قلتوة الحين الحركة اللتي تسمي نفسها حماس اتضح حماسها ضد الاسلام والمسلمين والعروبة ووقوفها ج جنباً إلى جنب مع الصفويين الفرس واذنابهم مع اذنابهم ونسيت مواقف السعودية العظمى معهم طوال هذة السنوات ولن أنسى حين كان والدي يعطيني فسحة المدرسة ريالان واحد لي وواحد ريال فلسطين واخرتها باعو الكظية
Stand
كلامه سليم المحامي لازم تتعاقب الصين دوليا كفاية غزو العالم بالمنتجات الصينية وأغلبها مقلده والي يقول تفصفيه بين امريكا والصين لا تتفلسلف من رأسك الصين بلد موبؤة بطريقة أكلهم الغلط الي بسببه العالم تضرروا او انهم هم الي مطورين الفيروس في البداية اتهموا الجيش الأمريكي طلعوا في النهاية هم او منظمة من عندهم طورت في الفيروس والله اعلم
naeem
من حقى انى ارفع راسى لانى سعودى
البرفسور حنس
يا زولة الربع اكثر من تغرير طبي عالمي يقول كل اصابه مكتشفه يقابلها ١٠٠ غير مكتشفه... اللهم الطف بنا وارحمنا وارفع عنا البلاء والوباء

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