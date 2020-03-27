مرتضى منصور يوضح حقيقة مفاوضات الاتفاق مع حارس الزمالك

وكالات (صدى):

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري، أن إدارة النادي لا تمانع في رحيل أي لاعب عن صفوف الفريق، مشيراً إلى أنه لم يتم اتخاذ قرارًا بإعادة النظر في أجور اللاعبين رغم تعليق النشاط بسبب أزمة فيروس كورونا الجديد.

وقال مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية، إن نادي الزمالك لم يتلق أي عروضًا من نادي الاتفاق للتعاقد مع محمد أبوجبل حارس مرمى الفريق الأول، مؤكداً أن ما يتم تداوله عارٍ تمامًا من الصحة.

وشدّد رئيس النادي الأبيض، على أن الزمالك لا يقف أمام مستقبل أي لاعب، مؤكداً أنه ينتظر العرض المناسب للنادي والذي يحقق عائدًا جيداً للنادي، وبعدها يتم الموافقة على رحيل اللاعب مثلما حدث مع العديد من لاعبي الفريق السابقين.

ونفى مرتضى منصور، طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، زيادة راتبه في حال تجديد التعاقد بعد الحصول على لقبي السوبر القاري والمحلي، مؤكدًا أنه لم يلتقي به خلال الفترة الأخيرة، منذ توقف النشاط الكروي.

وعن تجديد عقد قائد الفريق حازم إمام، أكد منصور أن النادي لم يناقش حتى الآن هذا الأمر، نظراً لتوقف النشاط الرياضي في مصر، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.