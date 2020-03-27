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الأعداد السابقة للصحيفة

مرتضى منصور يوضح حقيقة مفاوضات الاتفاق مع حارس الزمالك

Time منذ ساعتين
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مرتضى منصور يوضح حقيقة مفاوضات الاتفاق مع حارس الزمالك

وكالات (صدى):
أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري، أن إدارة النادي لا تمانع في رحيل أي لاعب عن صفوف الفريق، مشيراً إلى أنه لم يتم اتخاذ قرارًا بإعادة النظر في أجور اللاعبين رغم تعليق النشاط بسبب أزمة فيروس كورونا الجديد.

وقال مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية، إن نادي الزمالك لم يتلق أي عروضًا من نادي الاتفاق للتعاقد مع محمد أبوجبل حارس مرمى الفريق الأول، مؤكداً أن ما يتم تداوله عارٍ تمامًا من الصحة.

وشدّد رئيس النادي الأبيض، على أن الزمالك لا يقف أمام مستقبل أي لاعب، مؤكداً أنه ينتظر العرض المناسب للنادي والذي يحقق عائدًا جيداً للنادي، وبعدها يتم الموافقة على رحيل اللاعب مثلما حدث مع العديد من لاعبي الفريق السابقين.

ونفى مرتضى منصور، طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، زيادة راتبه في حال تجديد التعاقد بعد الحصول على لقبي السوبر القاري والمحلي، مؤكدًا أنه لم يلتقي به خلال الفترة الأخيرة، منذ توقف النشاط الكروي.

وعن تجديد عقد قائد الفريق حازم إمام، أكد منصور أن النادي لم يناقش حتى الآن هذا الأمر، نظراً لتوقف النشاط الرياضي في مصر، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

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أحدث التعليقات

ابو محمد
الدوام لله ، سبحانه ..
ع. س. ع
صدقتو والله يا الاميران عبدالرحمن وسطام في كل ما قلتوة الحين الحركة اللتي تسمي نفسها حماس اتضح حماسها ضد الاسلام والمسلمين والعروبة ووقوفها ج جنباً إلى جنب مع الصفويين الفرس واذنابهم مع اذنابهم ونسيت مواقف السعودية العظمى معهم طوال هذة السنوات ولن أنسى حين كان والدي يعطيني فسحة المدرسة ريالان واحد لي وواحد ريال فلسطين واخرتها باعو الكظية
Stand
كلامه سليم المحامي لازم تتعاقب الصين دوليا كفاية غزو العالم بالمنتجات الصينية وأغلبها مقلده والي يقول تفصفيه بين امريكا والصين لا تتفلسلف من رأسك الصين بلد موبؤة بطريقة أكلهم الغلط الي بسببه العالم تضرروا او انهم هم الي مطورين الفيروس في البداية اتهموا الجيش الأمريكي طلعوا في النهاية هم او منظمة من عندهم طورت في الفيروس والله اعلم
naeem
من حقى انى ارفع راسى لانى سعودى
البرفسور حنس
يا زولة الربع اكثر من تغرير طبي عالمي يقول كل اصابه مكتشفه يقابلها ١٠٠ غير مكتشفه... اللهم الطف بنا وارحمنا وارفع عنا البلاء والوباء

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