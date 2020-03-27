عادل الكلباني يثير الجدل بتغريدة: نعم عندي وحي من الله

الرياض (صدى):

أثارت تغريدات كتبها الداعية عادل الكلباني عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر جدلا بين متابعيه.

وكتب الداعية أن فيروس كورونا الجديد إن هو إلا نذير، إلا أن بعض متابعيه انتقدوه على كتبه.

وعلق أحد المغردين على التغريدة وكتب: وما ادراك انه نذير هل اتاك وحي من السماء وماذا تقول فيما مضى في انفلونزا الخنازير والطيور والسارس والجمرة الخبيثة، لو انك تبحث وتقرأ قليلا عن مختبر باستور و د. سوزان ريفيربي وتجربة توكسيجي و فريدريك راموس واعتذار اوباما قبل ان تتأله على الله.

ورد الداعية على المغرد قائلا : نعم عندي وحي من الله { لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه} في أكثر من موضع يخبرني بذلك لو قرأته لفهمت وعقلت وتذكرت وأنبت".

من جهتهم، اتفق عدد من متابعي الشيخ مع ما قاله، في حين واصل البعض انتقاده، بينما دعا آخرين بزوال فيروس كورونا .