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الأعداد السابقة للصحيفة

عادل الكلباني يثير الجدل بتغريدة: نعم عندي وحي من الله

Time منذ 13 دقيقة
Views 1612
عادل الكلباني يثير الجدل بتغريدة: نعم عندي وحي من الله

الرياض (صدى):
أثارت تغريدات كتبها الداعية عادل الكلباني عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر جدلا بين متابعيه.

وكتب الداعية أن فيروس كورونا الجديد إن هو إلا نذير، إلا أن بعض متابعيه انتقدوه على كتبه.

وعلق أحد المغردين على التغريدة وكتب: وما ادراك انه نذير هل اتاك وحي من السماء وماذا تقول فيما مضى في انفلونزا الخنازير والطيور والسارس والجمرة الخبيثة، لو انك تبحث وتقرأ قليلا عن مختبر باستور و د. سوزان ريفيربي وتجربة توكسيجي و فريدريك راموس واعتذار اوباما قبل ان تتأله على الله.

ورد الداعية على المغرد قائلا : نعم عندي وحي من الله { لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه} في أكثر من موضع يخبرني بذلك لو قرأته لفهمت وعقلت وتذكرت وأنبت".

من جهتهم، اتفق عدد من متابعي الشيخ مع ما قاله، في حين واصل البعض انتقاده، بينما دعا آخرين بزوال فيروس كورونا .

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أحدث التعليقات

ساكن الأرض
تركي آل الشيخ استعرض قوته و نفوذه. اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك و جبروتك. اللهم اجعله عبرة و آية لمن خلفه و سار على طريقه. اللهم آمين.
دولى1
همسه عاطفيه-- اقول لابوكم لابوهم جميعا معكم فوق البيعه خذو ماهو هنا وعلى الجزمه الامم المتحده–عاجل جدا--- وكالات الانباء الدوليه والعالميه الامم المتحده- المفوضيه الامميه الساميه العليا المستقله لحقوق الانسان بالامم المتحده الغير تابعه لاميركا ومن وضعتها اميركا ميشيل باشيليت رئيسة حكومة تشيلى السابقه– ولابالامير الاردنى الحكومى ,وبمجلس حقوق الانسان الحكومى القابع بجنيف وملغاه شرعيته – مجلس الامن الدولى- صراع وحوار الحضارات والاديان والثقافات والاستقلاليه بالمجتمع المدنى وحقوق الانسان ونهاية التاريخ- الهيئات والمنظمات الدوليه– مكتب سيادة المراقب الاعلى الدائم لكافة الامناء العامين بالامم المتحده المفوض العام والمقرر الاممى السامى لحقوق الانسان المؤسس للمفوضيه الامميه الساميه العليا المستقله لحقوق الانسان بالامم المتحده رئيس مكتب مكافحة الارهاب الدولى بالامم المتحده الاعلى ومؤسس اللجنه الامميه الدوليه العليا لمكافحة التمييزالعنصرى ومناهضة التعذيب وعدم الافلات من العقاب سيادة -المايسترو الحقوقى الثورى والمناضل والثائر الاممى المستقل الكبير الرمز الايديولوجى والمقرر الاممى التشريعى المرجعى البارز والارفع بالامم المتحده سيادة المايسترو وامين السر السيد- وليد الطلاسى– والذى حسب المصدر رفيعة المستوى بالامم المتحده اصدر الاوامر والتوجيهات بتحويل قضية نشرفايروس كورونا للاعداء العام بالجنائيه الدوليه (السيده -فتو بنسودا) للتحقيق فى الجهه والدوله التى تتبع لها تلك الجهه الارهابيه و التى قامت بنشر فايروس الكورونا بالصين وبدول العالم اجمع كحرب بايولوجيه والتحقيق مع احدى الجامعات الامريكيه والتى سبق وان اعلنت فى عام 2012 م بان الفايروس سببه الجمال والابل تضليلا للراى العام بالتواطؤ مع المطلوب دوليا بمنظمة الصحه العالميه-- هذا ومن جهه اخرى اضافت المصدر الاممى فى بيانها المعتمد امميا ودوليا عن سيادة الرمز الاممى الكبير والذى نجا من الاغتيال بعمليه ارهابيه سعوديه بالرياض وسط محاصرته من النظام السعودى مع الاداره الامريكيه وتل ابيب حيث شدد البيان الصادر والمعتمد بان سيادة المراقب الاعلى الدائم لكافة الامناء العامين بالامم المتحده المفوض العام والمقرر الاممى السامى لحقوق الانسان المؤسس للمفوضيه الامميه الساميه العليا المستقله لحقوق الانسان بالامم المتحده رئيس مكتب مكافحة الارهاب الدولى بالامم المتحده الاعلى ومؤسس اللجنه الامميه الدوليه العليا لمكافحة التمييزالعنصرى ومناهضة التعذيب وعدم الافلات من العقاب سيادة -المايسترو الحقوقى الثورى والمناضل والثائر الاممى المستقل الكبير الرمز الايديولوجى والمقرر الاممى التشريعى المرجعى البارز والارفع بالامم المتحده سيادة المايسترو وامين السر السيد- وليد الطلاسى– قد اكد فى برقيه عاجله جدا للادعاء العام بالجنائيه الدوليه بانه هناك تقصير كبير وواضح جدا فى عمل الجنائيه الدوليه والمدعيه العامه على راسها السيده (فتو بنسودا)والتى يبدو انها قد قامت بتجميد اغلب الملفات وتعطيل عمل سير العداله بالقضايا الجنائيه الدوليه تخوفا من الضغوط الغربيه والامريكيه خاصه -- حيث لم تقوم السيده فتو بنسودا باستدعاء المسؤولين عن جريمة استغلال و بيع القاصرين والقاصرات من الامراء والمسؤولين بالغرب ومنهم الامير البريطانى صديق القتيل الامريكى الملياردير الذى جرىاغتياله بجريمه سياسيه مفتعله ومكشوفه بالسجن فى اميركا نظرا لتورط الرئيس ترامب بعلاقه وطيده معه وهناك امراء عرب ايضا مطلوبون بتلك القضيه الخطيره كما ان هناك قضية اقتحام سجن الموقر بالاردن ووجود عدد من القتلى والجرحى وقضية اقتحام سجن الخرج بالرياض وسقوط عدد من القتلى والجرحى بالسجن باوامر من امراء ومسؤولين كبار يجب ملاحقتهم جنائيا ودوليا مؤكدا بالوقت نفسه بان على المدعيه العامه بالجنائيه الدوليه ان لم تتمكن ولم تستطيع فتح تلك الملفات وبكل شفافيه امام الاعلام الدولى والعالمى ان تقدم (استقالتها فورا)فالجنائيهالدوليه لاتخضع لالاميركا ولالغيرها بل هى مرتبطه مباشره بالشرعيه الدوليه وبشكل مباشر حيث الحصانه من قبل رمز الاممى المتحده الكبير وقائد النظام العالمى الجديد سيادة المراقب الاعلى الدائم لكافة الامناء العامين بالامم المتحده المفوض العام والمقرر الاممى السامى لحقوق الانسان المؤسس للمفوضيه الامميه الساميه العليا المستقله لحقوق الانسان بالامم المتحده رئيس مكتب مكافحة الارهاب الدولى بالامم المتحده الاعلى ومؤسس اللجنه الامميه الدوليه العليا لمكافحة التمييزالعنصرى ومناهضة التعذيب وعدم الافلات من العقاب سيادة -المايسترو الحقوقى الثورى والمناضل والثائر الاممى المستقل الكبير الرمز الايديولوجى والمقرر الاممى التشريعى المرجعى البارز والارفع بالامم المتحده سيادة المايسترو وامين السر السيد- وليد الطلاسى– حيث انهت واختتمت المصدر الاممى البيان بسرعة تاكيد البت بتلك الملفات من قبل المدعي العامه بالجنائيه الدوليه السيده ------------- فتو بنسودا - او تقديم الاستقاله فورا---- مع التحيه — انتهى– حرر بتاريخه الامم المتحده- المفوضيه الامميه الساميه العليا المستقله لحقوق الانسان بالامم المتحده الغير تابعه لاميركا ومن وضعتها اميركا مفوضه لها المدعوه ميشيل باشيليت رئيسة حكومة تشيلى السابقه ولااعتراف بمجلس حقوق الانسان الحكومى بجنيف ولابغيرهم حكوميا لابل قطعيا ونهائيا– صراع وحوار الحضارات والاديان والثقافات وحقوق الانسان الاممى العالمى -استقلاليه مؤسسيه امميه دوليه- مجلس الامن الدولى مكتب سيادة المراقب الاعلى الدائم لكافة الامناء العامين بالامم المتحده المفوض العام والمقرر الاممى السامى لحقوق الانسان المؤسس للمفوضيه الامميه الساميه العليا المستقله لحقوق الانسان بالامم المتحده رئيس مكتب مكافحة الارهاب الدولى بالامم المتحده الاعلى ومؤسس اللجنه الامميه الدوليه العليا لمكافحة التمييزالعنصرى ومناهضة التعذيب وعدم الافلات من العقاب سيادة -المايسترو الحقوقى الثورى والمناضل والثائر الاممى المستقل الكبير الرمز الايديولوجى والمقرر الاممى التشريعى المرجعى البارز والارفع بالامم المتحده سيادة المايسترو وامين السر السيد- وليد الطلاسى– امانة السر 2221 معتمد برقم 7866-ق4 الرياض- مسؤولةمكتب ارتباط د ولى54977ج78— تم سيدى منشور دولى– مسؤولة مكتب حرك للبت الاعلامى 766د تم سيدى منشور دولى---- ——-
أبوسطام
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
زعيم اااسيا
ماذا تفعل بكلمة وينكم يابنات السعوديه كم اعداد الي استجابة لنداءك وهل هي طريق الاستقامه او الفساد وين مهرجانات الاغاني ومهرجان الالوان الله يرحمنا برحتمه الحياة القصيره
أبوسطام
جزاك الله خيرا

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