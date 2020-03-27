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الأعداد السابقة للصحيفة

رسالة مؤثرة من أم بالمدينة المنورة لإبنتها المحاربة بالدمام

Time منذ 38 دقيقة
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Comment 1
رسالة مؤثرة من أم بالمدينة المنورة لإبنتها المحاربة بالدمام

الدمام (صدى):
على الرغم من الآلام الصحية والإجتماعية التي خلفها الفيروس المستجد إلا انه أخرج أجًل المعاني الوطنية من الجميع لا سيما الطواقم الطبية التي تجسد كل لحظة ملحمة وطنية . .

ولا يغيب عن الجميع ما تعيشه كل أم سعودية دفعت بفلذات أكبادها الأطباء والممرضين إلى ساحة المعركة غير آبهة سوى بالواجب الوطني والديني شأنهم كشأن المرابطين على الحد الجنوبي .

ومن بين هؤلاء "إيمان اليوسف " التي حرصت على توصيل رسالة لإبنتها الطبيبة " نورا البلوي " مؤكدة على مشاعر الفخر والإعتزاز أمام تضحيتها لمواجهة تداعيات الفيروس ليس فقط بين المرضى وإنما بين الأصحاء بتوجيههم بسبل الوقاية السليمة في كل لحظة تتفرغ فيها من واجبها الطبي .

وتؤكد الأم أنها وإن كانت في المدينة المنورة فهي تشعر بجهود ابنتها في المستشفى بالدمام ، وتنفذ كل ما توصيها به ليس حرصاً على النفس والعائلة فقط وإنما إيماناً بحماية الوطن ضد هذا الكابوس الذي سينتهي قريباً بإذن الله .

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أحدث التعليقات

احمد
إذا رفعوه فخرا لنا وفخرا لهم
احمد
سارع بالتوبه إلى ربك
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
بس أحلا مافي الموضوع أنو لأول مره في التاريخ حريم السعودية عارفين رجالهم وين😂😂😂
سعيد عيد
ظاهره غريبه انتشرت بشكل
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يكون بعونها

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