رسالة مؤثرة من أم بالمدينة المنورة لإبنتها المحاربة بالدمام

الدمام (صدى):

على الرغم من الآلام الصحية والإجتماعية التي خلفها الفيروس المستجد إلا انه أخرج أجًل المعاني الوطنية من الجميع لا سيما الطواقم الطبية التي تجسد كل لحظة ملحمة وطنية . .

ولا يغيب عن الجميع ما تعيشه كل أم سعودية دفعت بفلذات أكبادها الأطباء والممرضين إلى ساحة المعركة غير آبهة سوى بالواجب الوطني والديني شأنهم كشأن المرابطين على الحد الجنوبي .

ومن بين هؤلاء "إيمان اليوسف " التي حرصت على توصيل رسالة لإبنتها الطبيبة " نورا البلوي " مؤكدة على مشاعر الفخر والإعتزاز أمام تضحيتها لمواجهة تداعيات الفيروس ليس فقط بين المرضى وإنما بين الأصحاء بتوجيههم بسبل الوقاية السليمة في كل لحظة تتفرغ فيها من واجبها الطبي .

وتؤكد الأم أنها وإن كانت في المدينة المنورة فهي تشعر بجهود ابنتها في المستشفى بالدمام ، وتنفذ كل ما توصيها به ليس حرصاً على النفس والعائلة فقط وإنما إيماناً بحماية الوطن ضد هذا الكابوس الذي سينتهي قريباً بإذن الله .