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الأعداد السابقة للصحيفة

فهد العصيمي لـ «صدى» : صرامة الإجراءات بالمملكة ستقضي على كورونا وهذا ما رأيت

Time منذ 17 دقيقة
Views 1401
فهد العصيمي لـ «صدى» : صرامة الإجراءات بالمملكة ستقضي على كورونا وهذا ما رأيت

سعيد العجل (صدى):
كشف الدكتور فهد بن سعود العصيمي، أحد أكبر مفسري الرؤى والأحلام في الوطن العربي، لصحيفة " صدى" الإلكترونية، عن قرب القضاء على فيروس كورونا المستجد في المملكة؛ حيث سرد تفاصيل رؤيا خير رآها في منامه.

وقال الدكتور فهد العصيمي: " استبشرت كثيراً برؤيا رأيتها من أسبوعين، وعبرتها بنفس الرؤيا، والتعبير بنفس الرؤيا من أصدق أنواع التعبير.. رأيت أن رجلين عليهما لباس كلباس الإيرانيين أو الأفغان قدما لينفذ بهما القصاص، وجاء السياف وكأننا بالسعودية " .

وأضاف الدكتور " العصيمي " : " فنفذ بهما حكم القصاص بضرب رأسيهما بالسيف، فضرب رأسيهما ببراعة ودون إبطاء وببراعة وعند حشود من الناس والعساكر؛ فقلت وأنا أشاهد التنفيذ معبّرا للرؤيا بداخلها: هذا حياة وانفراج للأزمة وبشارة للأمة وتلوت: ولكم في القصاص حياة. وبعون الله تتحقق " .

وتابع: " ومن التعبير: أنها ستنجح صرامة الإجراءات التي طبقت مؤخراً بحزم، ويقضى على هذا الفايروس الذي منشؤه من جهة الشرق ومنها دول إيران والصين وغيرها وتنجح الإجراءات التي طبقت على بعض المدن والناس مؤخراً، من حكومتنا الرشيدة، وقد تستمر شهرا، أو شهرين بحد أقصى " .

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ابو محمد
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
الوجه الشاحب
بالرغم من الضزائب ورفع اسعار المواد البترولية فا الناس بخير بعهد سلمان ومحمد بن سلمان خلاص بلا عطاني مشقوقه بلا استهلاك

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