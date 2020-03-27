برشلونة يُخفض رواتب لاعبيه رسميًا

وكالات (صدى):

أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، أمس الخميس، إنه يتخذ خطوات رسمية لتخفيض رواتب لاعبيه والعاملين لتقليص الضرر الاقتصادي الذي تسبب فيه انتشار الفيروس الوبائي.

واجتمع مسؤولو النادي عبر الفيديو؛ ليقرروا تخفيض رواتب كل اللاعبين المحترفين في برشلونة ومن بينهم ليونيل ميسي، أفضل لاعب في العالم 6 مرات، والجهاز التدريبي خلال فترة توقف الدوري.

وأصدر نادي برشلونة بيانًا، قال فيه: " في ظل الإجراءات المعتمدة تجدر الإشارة إلى أن النادي مدفوع بالحاجة إلى التأقلم مع الالتزامات التعاقدية لموظفي النادي في هذه الظروف الجديدة والمؤقتة التي نمر بها ".

وأضاف النادي الكتالوني: " تقصير مدة العمل اليومي بسبب الظروف الحالية وإجراءات الحماية المعتمدة ونتيجة لذلك تخفيض نسبي للرواتب المنصوص عليها في العقود " .