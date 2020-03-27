برشلونة يُخفض رواتب لاعبيه رسميًا

واجتمع مسؤولو النادي عبر الفيديو؛ ليقرروا تخفيض رواتب كل اللاعبين المحترفين في برشلونة ومن بينهم ليونيل ميسي، أفضل لاعب في العالم 6 مرات، والجهاز التدريبي خلال فترة توقف الدوري.
وأصدر نادي برشلونة بيانًا، قال فيه: " في ظل الإجراءات المعتمدة تجدر الإشارة إلى أن النادي مدفوع بالحاجة إلى التأقلم مع الالتزامات التعاقدية لموظفي النادي في هذه الظروف الجديدة والمؤقتة التي نمر بها ".
وأضاف النادي الكتالوني: " تقصير مدة العمل اليومي بسبب الظروف الحالية وإجراءات الحماية المعتمدة ونتيجة لذلك تخفيض نسبي للرواتب المنصوص عليها في العقود " .