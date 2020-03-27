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حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة

Time منذ 59 دقيقة
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حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الشرقية، الرياض، المدينة المنورة ومكة المكرمة تصل إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على بعض من تلك المناطق،

كما تتهيأ الفرصة بمشيئة الله لتكوّن السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية وحائل تمتد إلى أجزاء من مناطق المدينة المنورة، القصيم والشرقية، كذلك على مرتفعات جازان، عسير والباحة تمتد إلى منطقة نجران.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 14-42 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 14-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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أحدث التعليقات

عنتر فاضي جيبه
شفاك الله وعافاك وجعل ما اصابك تطهيرا لك من ذنوبك ..
ابن جندله
الله لا يردهم
غييييوووورررر
الحمد لله على نعمة الاسلام الذي اعزنا واكرمنا وحرم علينا الخبائث واحل لنا الطيبات
Ismail
موضوعك جيد لكن خلى العنوان بدون احتفالات
غييييوووورررر
شي جميل ان يعود الانسان الى ربه ويتوب ويتضرع اليه استمر في التضرع والدعاء والتوبه ولا تعد لما كنت عليه فان الانسان تثقله ذنوبه فكيف اذا جمع عليها ذنوب من يضل من البشر

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