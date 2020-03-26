حقيقة العثور على نسيم حبتور ومفاجأة صادمة حول ضبط شريكة خاطفة الدمام 

نايف السالم (صدى):

ترددت معلومات جديدة حول القبض على سلطانة السمراء شريكة خاطفة الدمام " مريم " التي دارت حولها علامات استفهام كثيرة.

واتهمت سلطانة بخطف نسيم حبتور ولكن لم يستدل على مكانها بعد الإطاحة بخاطفة الدمام، الأمر الذي دفع والد موسى الخنيزي لإطلاق مبادرة من شأنها الوصول إلى مكان نسيم حبتور وحاضنيه.

ومن جانبه، كشف الصحفي الكويتي أبو طلال الحمراني حقيقة القبض على سلطانة والعثور على نسيم حبتور ضمن الأشخاص الذيم تم القبض عليهم لديها.

وقال الحمراني في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع " تويتر ":" أنا اتحدى أي شخص يقول تم القبض على سلطانة أو عثر على أطفال من بينهم شخص يشتبه بأنه نسيم حبتور أو سيتم تحليل DNA وإذا تم إثبات هذا الكلام بالدليل أغير مهنتي الصحفية ".

وأضاف الحمراني:" سلطانة تسرح وتمرح لأنها أصلا لم يتم توجيه لها أي تهمة من أي شخص ولم تعترف عليها "مريم" ولم تدخل إلى الأن طرف في القضية لأن المعلومات التي كشفت هويتها هي علاقتها بالفتاة " الجميلة " التي ذكرها الشاهد الأول والثاني ومعلومات متداولة وليست في التحقيق، متى تم ضبطها؟ ".

واستدل الحمراني على صحة كلامها بخصوص شائعة القبض على سلطانة والعثور على نسيم حبتور بكلام الخنيزي حول استمرارهم في رحلة البحث عن نسيم حبتور حتى الآن.

وكانت " صدى " وما زالت تتابع عن كثب قضية اختطاف نسيم حبتور من أجل فك لغزها لتحديد مكان نسيم ومختطفيه.