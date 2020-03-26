نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

النيابة العامة تحذر من أي ممارسات تخل بنظام البيانات التجارية

Time منذ 47 دقيقة
Views 1368
النيابة العامة تحذر من أي ممارسات تخل بنظام البيانات التجارية

الرياض (صدى):
‏‎أوضحت النيابة العامة أنه يُحظر اغتنام أي تداعيات في ممارساتٍ مجرَّمة للإخلال بأي من البيانات الواردة في ‎نظام البيانات التجارية.

ولفتت إلى أن ذلك فيما يتعلق بصفة مباشرة أو غير مباشرة بعدد البضائع أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو طاقتها أو وزنها أو سعرها أو تاريخ الإنتاج أو تاريخ انتهاء الصلاحية.

ويشمل الجهة أو البلاد التي صنعت أو أنتجت فيها، والعناصر الداخلة في تركيبها، واسم المنتج أو الصانع، أو صفاته، وكذلك وجود براءات اختراع أو غيرها من حقوق الملكية الصناعية أو أي امتيازات أو جوائز أو مميزات تجارية أو صناعية، إضافة إلى الاسم أو الشكل الذي تعرف به بعض البضائع أو تقوم به عادة.

ويجب أن يكون البيان التجاري مكتوبا باللغة العربية على الأقل، لأن هناك غرامة مالية تصل إلى إلى مائة ألف ريال، وحالة العود تضاعف العقوبة مع غلق المخل لمدة تصل لسنة.

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

🍵لَسِـتٌـ مًحًروٌمًهّـ وٌلَيِّ ربًنِأّ رحًيِّمً ☕
العمال
🍵لَسِـتٌـ مًحًروٌمًهّـ وٌلَيِّ ربًنِأّ رحًيِّمً ☕
العمال
🍵لَسِـتٌـ مًحًروٌمًهّـ وٌلَيِّ ربًنِأّ رحًيِّمً ☕
بس من عاد يشتري والمعال يتفلون، 😷😷😷
ابو محمد
قفلوا ........
🍵لَسِـتٌـ مًحًروٌمًهّـ وٌلَيِّ ربًنِأّ رحًيِّمً ☕
طيب طيب

أخر الأخبار

القبض على أشخاص خالفوا أمر منع التجول وتلفظ أحدهم على رجال الأمن بالرياض
القبض على أشخاص خالفوا أمر منع التجول وتلفظ أحدهم على رجال الأمن بالرياض
Time منذ 7 دقائق Views 1275
معمر الأرياني يكشف أكاذيب زعيم الحوثي بشأن تفشي كورونا بمحافظة حجة اليمنية
معمر الأرياني يكشف أكاذيب زعيم الحوثي بشأن تفشي كورونا بمحافظة حجة اليمنية
Time منذ 7 دقائق Views 1191
الهلال يبحث عن بديل لغوميز وفالكاو أبرز المرشحين
الهلال يبحث عن بديل لغوميز وفالكاو أبرز المرشحين
Time منذ 16 دقيقة Views 1274
إغلاق مصنع مستحضرات تجميل ومعقمات بالرياض
إغلاق مصنع مستحضرات تجميل ومعقمات بالرياض
Time منذ 29 دقيقة Views 1280
الجبير: مخرجات قمة الـ20 اتسقت مع دعوة خادم الحرمين للتكاتف لمواجهة كورونا 
الجبير: مخرجات قمة الـ20 اتسقت مع دعوة خادم الحرمين للتكاتف لمواجهة كورونا 
Time منذ 35 دقيقة Views 1321
وزير الشؤون الإسلامية: خادم الحرمين رسم خارطة الطريق للتصدي لأعظم وباء
وزير الشؤون الإسلامية: خادم الحرمين رسم خارطة الطريق للتصدي لأعظم وباء
Time منذ 36 دقيقة Views 1285
النيابة العامة تحذر من أي ممارسات تخل بنظام البيانات التجارية
النيابة العامة تحذر من أي ممارسات تخل بنظام البيانات التجارية
Time منذ 47 دقيقة Views 1368
بالفيديو.. حاتم المسحل في طريقه للشفاء من كورونا بعد زوال جميع الأعراض
بالفيديو.. حاتم المسحل في طريقه للشفاء من كورونا بعد زوال جميع الأعراض
Time منذ ساعة Views 1794
زوجها متزوج عليها وقامت بتحطيم سيارته
زوجها متزوج عليها وقامت بتحطيم سيارته
Time منذ ساعة Views 1036
الحصيني: هطول أمطار مصحوبة بحبات برد على مناطق بالمملكة  
الحصيني: هطول أمطار مصحوبة بحبات برد على مناطق بالمملكة  
Time منذ ساعة Views 2238