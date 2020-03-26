نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

القيادة تعزي رئيس جمهورية إندونيسيا في وفاة والدته

Time منذ ساعة
Views 1425
القيادة تعزي رئيس جمهورية إندونيسيا في وفاة والدته

الرياض (صدى):
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا في وفاة والدته ـ رحمها الله ـ.

وقال الملك المفدى:" علمنا بنبأ وفاة والدتكم ـ رحمها الله ـ وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولشعب جمهورية إندونيسيا الشقيق ولأسرة الفقيدة بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا في وفاة والدته ــ رحمها الله ــ.

وقال سمو ولي العهد: " تلقيت نبأ وفاة والدتكم ــ رحمها الله ــ وأبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيدة أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب".

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

🍵لَسِـتٌـ مًحًروٌمًهّـ وٌلَيِّ ربًنِأّ رحًيِّمً ☕
العمال
🍵لَسِـتٌـ مًحًروٌمًهّـ وٌلَيِّ ربًنِأّ رحًيِّمً ☕
العمال
🍵لَسِـتٌـ مًحًروٌمًهّـ وٌلَيِّ ربًنِأّ رحًيِّمً ☕
بس من عاد يشتري والمعال يتفلون، 😷😷😷
ابو محمد
قفلوا ........
🍵لَسِـتٌـ مًحًروٌمًهّـ وٌلَيِّ ربًنِأّ رحًيِّمً ☕
طيب طيب

أخر الأخبار

القبض على أشخاص خالفوا أمر منع التجول وتلفظ أحدهم على رجال الأمن بالرياض
القبض على أشخاص خالفوا أمر منع التجول وتلفظ أحدهم على رجال الأمن بالرياض
Time منذ 7 دقائق Views 1272
معمر الأرياني يكشف أكاذيب زعيم الحوثي بشأن تفشي كورونا بمحافظة حجة اليمنية
معمر الأرياني يكشف أكاذيب زعيم الحوثي بشأن تفشي كورونا بمحافظة حجة اليمنية
Time منذ 7 دقائق Views 1191
الهلال يبحث عن بديل لغوميز وفالكاو أبرز المرشحين
الهلال يبحث عن بديل لغوميز وفالكاو أبرز المرشحين
Time منذ 16 دقيقة Views 1274
إغلاق مصنع مستحضرات تجميل ومعقمات بالرياض
إغلاق مصنع مستحضرات تجميل ومعقمات بالرياض
Time منذ 29 دقيقة Views 1280
الجبير: مخرجات قمة الـ20 اتسقت مع دعوة خادم الحرمين للتكاتف لمواجهة كورونا 
الجبير: مخرجات قمة الـ20 اتسقت مع دعوة خادم الحرمين للتكاتف لمواجهة كورونا 
Time منذ 35 دقيقة Views 1321
وزير الشؤون الإسلامية: خادم الحرمين رسم خارطة الطريق للتصدي لأعظم وباء
وزير الشؤون الإسلامية: خادم الحرمين رسم خارطة الطريق للتصدي لأعظم وباء
Time منذ 35 دقيقة Views 1285
النيابة العامة تحذر من أي ممارسات تخل بنظام البيانات التجارية
النيابة العامة تحذر من أي ممارسات تخل بنظام البيانات التجارية
Time منذ 47 دقيقة Views 1365
بالفيديو.. حاتم المسحل في طريقه للشفاء من كورونا بعد زوال جميع الأعراض
بالفيديو.. حاتم المسحل في طريقه للشفاء من كورونا بعد زوال جميع الأعراض
Time منذ ساعة Views 1790
زوجها متزوج عليها وقامت بتحطيم سيارته
زوجها متزوج عليها وقامت بتحطيم سيارته
Time منذ ساعة Views 1036
الحصيني: هطول أمطار مصحوبة بحبات برد على مناطق بالمملكة  
الحصيني: هطول أمطار مصحوبة بحبات برد على مناطق بالمملكة  
Time منذ ساعة Views 2237