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ريال مدريد يعرض تحويل ملعبه لمركز توصيل إمدادات طبية لمواجهة الفيروس

Time منذ ساعة
Views 1378
ريال مدريد يعرض تحويل ملعبه لمركز توصيل إمدادات طبية لمواجهة الفيروس

وكالات (صدى):
يستعد نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، لعرض ملعبه " سانتياجو برنابيو " كمركز للإمدادات الطبية للمساعدة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وأعلن نادي ريال مدريد في بيان له، عن إطلاق مشروع في العاصمة مدريد لتوريد وتوزيع الإمدادات الطبية الاستراتيجية لاستخدامها في المعركة ضد جائحة كورونا.

ولفت النادي: " نتيجة للتعاون الوثيق بين المؤسستين، سيوفر ملعبسانتياجو برنابيو، مساحة لتخزين تبرعات الإمدادات الطبية اللازمة لمكافحة هذا الوباء ".

وأوضح: " سيتم نقل جميع الإمدادات المخزنة للهيئات الصحية الإسبانية، تحت تصرف الحكومة الإسبانية، بحيث يتم استخدام الموارد الضرورية للغاية في حالة الطوارىء الصحية في الوقت الحالي بأفضل طريقة وأكثرها كفاءة ".

وأشار الريال :" سيفتتح النادي منشأة للشركات والمنظمات للتبرع بالأموال أو المواد لوزارة الصحة الإسبانية ".

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أحدث التعليقات

🍵لَسِـتٌـ مًحًروٌمًهّـ وٌلَيِّ ربًنِأّ رحًيِّمً ☕
العمال
🍵لَسِـتٌـ مًحًروٌمًهّـ وٌلَيِّ ربًنِأّ رحًيِّمً ☕
العمال
🍵لَسِـتٌـ مًحًروٌمًهّـ وٌلَيِّ ربًنِأّ رحًيِّمً ☕
بس من عاد يشتري والمعال يتفلون، 😷😷😷
ابو محمد
قفلوا ........
🍵لَسِـتٌـ مًحًروٌمًهّـ وٌلَيِّ ربًنِأّ رحًيِّمً ☕
طيب طيب

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