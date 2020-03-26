انهيار جدار على عدد من العمالة نتج عنه وفاة شخصين

جدة (صدى):

أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني أن مركز العمليات ٩١١ تلقى بلاغاً اليوم يفيد عن سقوط جدار على عدد من العمالة بموقع تحت الإنشاء بحي الرويس، وعلى الفور تحركت فرق الإنقاذ وفرق انهيارات المباني للموقع ومساندتها بالمعدات الثقيلة، وبوصول الفرق للموقع اتضح أن الحالة عبارة عن انهيار سور من البلك الإسمنتي تحت مستوى الأرض نزولاً بمقدار 4 أمتار في موقع حفرية لإنشاء مشروع مبنى، حيث سقط الجزء الغربي منه بطول 50م وارتفاع 4م على عدد من العمالة.

وباشرت الفرق عملها لإخراج العمالة المحتجزين تحت الأنقاض والبحث في محيط الانهيار والتأكد من عدم وجود أشخاص اخرين، باستخدام المعدات وأجهزة البحث تحت الأنقاض، ونتج عن الانهيار وفاة شخصين من الجنسية الآسيوية وكلاهما في العقد الثالث من العمر، وإصابة ثالث آسيوي الجنسية في العقد الثالث من العمر بجروح وكدمات متفرقة في الجسم ونُقل عن طريق الهلال الأحمر لأقرب مستشفى.

وباشر فريق التحقيق عمله بالموقع وطلب الجهات المعنية لإكمال الإجراءات اللازمة معهم.