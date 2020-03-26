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الأعداد السابقة للصحيفة

حقيقة استهلال جلسة ترامب ومجلس الشيوخ بالقرآن الكريم 

Time منذ ساعتين
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حقيقة استهلال جلسة ترامب ومجلس الشيوخ بالقرآن الكريم 

واشنطن (صدى):
انتشرت أخبار حول استهلال جلسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومجلس الشيوخ بالقرآن الكريم، الأمر الذي تبين أنه مجرد شائعة لا أساس لها من الصحة.

ومن جهتها، أوضحت مصادر أمريكية رفيعة المستوى أنه لا صحة للخبر بعنوان " الرئيس الأمريكي ومجلس الشيوخ يفتتحون اليوم جلستهم بالقرآن الكريم ".

وتبين أن الفيديو نشر قبل ثلاث سنوات للصلاة المشتركة متعدد الأديان في الكنيسة الكاثدرالية لتنصيب ترامب الرئيس الجديد في ذلك الوقت وقرأ فيها القرآن والإنجيل والتوراة.

ويُعد حضور الرئيس الجديد لقداس السبت في الكاتدرائية الوطنية في اليوم التالي من تنصيبه، أحد المراسم التقليدية المتبعة منذ تنصيب جورج واشنطن عام 1789، أول رئيس للولايات المتحدة الأميركية.

وشارك فى الصلاة ممثلون عن الأديان السماوية الثلاثة، وممثلون عن الأديان غير السماوية، فى إطار احتفاء الولايات المتحدة الأمريكية بجميع الأديان، وبدأها القس جاك جراهام، راعى الكنيسة المعمدية فى “بلانو”، ثم قرأ ممثل الدين الإسلامى فى الصلاة آيات من القرآن الكريم، وتلا آية من سورة " الحجرات ": " يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ".

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🍵لَسِـتٌـ مًحًروٌمًهّـ وٌلَيِّ ربًنِأّ رحًيِّمً ☕
العمال
🍵لَسِـتٌـ مًحًروٌمًهّـ وٌلَيِّ ربًنِأّ رحًيِّمً ☕
العمال
🍵لَسِـتٌـ مًحًروٌمًهّـ وٌلَيِّ ربًنِأّ رحًيِّمً ☕
بس من عاد يشتري والمعال يتفلون، 😷😷😷
ابو محمد
قفلوا ........
🍵لَسِـتٌـ مًحًروٌمًهّـ وٌلَيِّ ربًنِأّ رحًيِّمً ☕
طيب طيب

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