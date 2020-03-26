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الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. سحر أبوشاهين تكشف تفاصيل جديدة عن إجرام خاطفة الدمام

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. سحر أبوشاهين تكشف تفاصيل جديدة عن إجرام خاطفة الدمام

الدمام (صدى):
كشفت الصحفية سحر أبو شاهين، تفاصيل جديدة في قضية خاطفة الدمام.

وقالت «أبو شاهين»، خلال برنامج «يا هلا»، «إن ما كان معروفا هو أنها متورطة في خطف 3 أطفال، فاكتشفنا أن الجرائم متعددة ومرعبة، وعدد المتورطين كبير في كل مناطق المملكة».

وأضافت أنه مع مرور الوقت وتكشف المزيد من الخيوط في هذه القضية التي تمر ولأول مرة تحدث في كل الشرق الأوسط، اتضح أن هناك العديد من الجرائم الأخرى وتورط ١١ آخرين تم القبض عليهم، فيما يتم معرفة الآخرين بكشف التفاصيل وفك الألغاز.

وأوضحت أن مسألة الكشف عن أطفال مخطوفين ليست بالسهولة التي يتوقعها البعض، لأن الأمر مع غير حاملي الهوية ليس مثل من يحمل هوية مزورة، لذا الكشف عن مخطوفين عملية التحقق منها يستغرق وقتا أطول.

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أحدث التعليقات

🍵لَسِـتٌـ مًحًروٌمًهّـ وٌلَيِّ ربًنِأّ رحًيِّمً ☕
العمال
🍵لَسِـتٌـ مًحًروٌمًهّـ وٌلَيِّ ربًنِأّ رحًيِّمً ☕
العمال
🍵لَسِـتٌـ مًحًروٌمًهّـ وٌلَيِّ ربًنِأّ رحًيِّمً ☕
بس من عاد يشتري والمعال يتفلون، 😷😷😷
ابو محمد
قفلوا ........
🍵لَسِـتٌـ مًحًروٌمًهّـ وٌلَيِّ ربًنِأّ رحًيِّمً ☕
طيب طيب

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