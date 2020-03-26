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وزير الصحة يعلن عن تمكين الأطباء من إصدار الوصفات الطبية إلكترونيًا

Time منذ ساعتين
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وزير الصحة يعلن عن تمكين الأطباء من إصدار الوصفات الطبية إلكترونيًا

الرياض (صدى):
أعلن معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة عن تمكين الأطباء من إصدار الوصفات الطبية إلكترونياً وبطريقة موثقة عن طريق تطبيق " أناة " ، حيث يُمكن للمريض صرفها من أقرب صيدلية مشاركة بيسر وسهولة.

وتأتي هذه البادرة دعماً من الوزارة لعمل الأطباء عن بعد، وحرصاً على سلامة الجميع، وضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا الجديد كوفيد 19.

وتثمل " أناة " منصة ترعاها وزارة الصحة والهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وتهدف إلى توفير جميع الخدمات الإلكترونية للممارسين الصحيين، مثل إصدار الوصفات الطبية الإلكترونية من قبل الأطباء المرخصين في المملكة، بالإضافة إلى كونها منصة اجتماعية وتعليمية يتم من خلالها التواصل بين الممارسين وتبادل الخبرات العلمية بينهم.

وتتميز المنصة بلوحة عرض شخصية للممارس تحتوي على روزنامة الفعاليات العلمية للممارس الصحي التي تمكنه من متابعة المؤتمرات والندوات العلمية وورش العمل المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

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أحدث التعليقات

🍵لَسِـتٌـ مًحًروٌمًهّـ وٌلَيِّ ربًنِأّ رحًيِّمً ☕
العمال
🍵لَسِـتٌـ مًحًروٌمًهّـ وٌلَيِّ ربًنِأّ رحًيِّمً ☕
العمال
🍵لَسِـتٌـ مًحًروٌمًهّـ وٌلَيِّ ربًنِأّ رحًيِّمً ☕
بس من عاد يشتري والمعال يتفلون، 😷😷😷
ابو محمد
قفلوا ........
🍵لَسِـتٌـ مًحًروٌمًهّـ وٌلَيِّ ربًنِأّ رحًيِّمً ☕
طيب طيب

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