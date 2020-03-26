(شر البلية ما يضحك) قائد الحرس الثوري يبدي استعداده لمساعدة أمريكا في مواجهة كورونا

طهران (صدى):

أكد قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي على جاهزية بلاده لمساعدة أمريكا في مكافحة فيروس كورونا.

وقال سلامي خلال تصريحات تلفزيونية:" جاهزون لمساعدة أميركا في مكافحة كورونا، مضيفا:" بنيتهم التحتية عاجزة عن حماية الشعب الأمريكي "، مما أثار سخرية عارمة من تصريحاته التي اعتبرها محللون أن " شر البلية ما يضحك ".

ويأتي ذلك في الوقت الذي فشلت فيه إيران عن كبح جماح فيروس كورونا المميت منذ انتشاره، حيث أعلنت وزارة الصحة الإيرانية أن حصيلة الوفيات جراء انتشار الوباء في طهران بلغت 2000 شخص.

وكان العدد الاجمالى لحالات الوفاة بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد فى الولايات المتحدة اقترب من 1000 شخص، فى حين تجد المستشفيات فى نيويورك ومناطق انتشار أخرى صعوبة فى التعامل مع تدفقات المرضى،

وأثارت تصريحات قائد الحرس الثوري الإيراني جدلا واسعا، حيث انهالت التعليقات على المقطع وجاءت كالتالي:" من يسمعه يتحدث هكذا يعتقد للحظة ان ايران سيطرة على الفيروس والذي ينتشر بشكل رهيب في أرجاء البلاد ".

وتضمنت التعليقات الآتي:" على أساس هم وأمريكا أعداء والموت لأمريكا فقط شعارات جوفاء "، " يوهم الشعب الأمريكي أننا نبادر بحسن النية وأن إيران ملتزمة وأن الحكومة الأمريكية هي التي تتسلط على إيران وتحاصرها وتجوع شعبها، دجالون إلى النخاع ".