15 مليون دولار مكافأة لمن يساعد في القبض على رئيس فنزويلا

كاراكاس (صدى):

أعلنت الولايات المتحدة، عن مكافأة تصل إلى 15 مليون دولار، مقابل أي معلومات تساعد في اعتقال الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، المتهم أمام القضاء الأمريكي بـ«الإرهاب المرتبط بتهريب المخدرات».

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في بيان له، إن مكافآت بقيمة عشرة ملايين دولار، يمكن أن ترتفع إلى 15 مليونا، مقابل معلومات «تتيح اعتقال أو إدانة» مقربين من الرئيس الاشتراكي.

ووجهت الولايات المتحدة، اتهامات لرئيس فنزويلا ومجموعة من كبار مسؤولي البلاد بتوظيف أموال تهريب المخدرات في تمويل الإرهاب.

وقال النائب العام الأمريكي، ويليام بار، إن مادورو يواجه اتهامات بـ«التآمر من خلال خطة شاركت فيها حركة القوات المسلحة الثورية في كولومبيا فارك لحرب العصابات، من أجل إغراق الولايات المتحدة بمخدر الكوكايين».

وذكر أن مادورو سمح لـ«فارك» باستخدام أراضي بلاده كملاذ آمن لنقل الكوكايين إلى أمريكا الوسطى، وأن كميات المخدر زادت بخمسة أمثال خلال السنوات الخمس الماضية.

يذكر أن لائحة الاتهام، تأتي بعد سنوات من التحقيقات التي قامت بها السلطات الاتحادية في واشنطن ونيويورك وفلوريدا.