دعوى قضائية تغريم الصين بـ 20 تريليون دولار

واشنطن (صدى):

تقدّم المحامي الأمريكي لاري كلايمان، بدعوى قضائية أمام محكمة في ولاية تكساس، لتغريم الصين 20 تريليون دولار أمريكي.

وأوضح المحامي، أن " كورونا فيروس صنعته الصين ليكون سلاح حرب بيولوجي " ، مؤكدًا أن هذا الأمر يعد انتهاكًا للقوانين الأمريكية والدولية وغيرها من المعاهدات والمبادئ العالمية.

يذكر أن الـ20 تريليون دولارًا الذي يُطالب بها المحامي هي أعلى من ناتج الصين المحلي الإجمالي المقدر بـ12 تريليون دولار.

يشار إلى أن الخبراء لم يحسموا حتى الآن حقيقة كون كورونا تطور طبيعي لفيروس كان يهاجم الحيوانات فقط في البداية، أم تدخل عنصر بشري في تحوره.

وأصيب أكثر من 471 ألف شخص حول العالم بهذا الفيروس توفى منهم ما يزيد على 21 ألفًا، فيما تعافى أكثر من 114 ألفًا.