قمة العشرين G20 تؤكد علو كعب المملكة في إدارة الأزمات العالمية

الرياض (صدى):

تنطلق اليوم الخميس، قمة مجموعة العشرين G20 برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز "حفظه الله"؛ لبحث تداعيات وآثار جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتُعد قمة العشرين التي دعت إليها المملكة هي قمة استثنائية لأقوى عشرين دولة اقتصاديًا حول العالم، دليل على ريادة المملكة العالمية وسرعة استجابتها للأزمات الدولية، ودورها المسؤول في تحقيق الاستقرار العالمي ومساعدة الدول لتجاوز تبعات وآثار هذه الجائحة.

وتترأس المملكة لدول مجموعة العشرين في هذا الظرف الحساس والتحدي الكبير، لتؤكد أنها قادرة على التعامل الحازم والسريع مع كل المتغيرات الإقليمية والدولية، وبالتالي التأكيد على علو كعبها في إدارة الأزمات العابرة للحدود بكل اقتدار وكفاءة ومهنية.

وتؤكد المملكة بهذه الدعوة الاستثنائية للقمة، إدراكها الكامل لعمق الأزمة، ومدى الحاجة لتضافر جهود الدول الكبرى من أجل تجاوز تبعاتها وآثارها.