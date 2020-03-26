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قمة العشرين G20 تؤكد علو كعب المملكة في إدارة الأزمات العالمية

Time منذ 47 دقيقة
Views 1548
قمة العشرين G20 تؤكد علو كعب المملكة في إدارة الأزمات العالمية

الرياض (صدى):
تنطلق اليوم الخميس، قمة مجموعة العشرين G20 برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز "حفظه الله"؛ لبحث تداعيات وآثار جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتُعد قمة العشرين التي دعت إليها المملكة هي قمة استثنائية لأقوى عشرين دولة اقتصاديًا حول العالم، دليل على ريادة المملكة العالمية وسرعة استجابتها للأزمات الدولية، ودورها المسؤول في تحقيق الاستقرار العالمي ومساعدة الدول لتجاوز تبعات وآثار هذه الجائحة.

وتترأس المملكة لدول مجموعة العشرين في هذا الظرف الحساس والتحدي الكبير، لتؤكد أنها قادرة على التعامل الحازم والسريع مع كل المتغيرات الإقليمية والدولية، وبالتالي التأكيد على علو كعبها في إدارة الأزمات العابرة للحدود بكل اقتدار وكفاءة ومهنية.

وتؤكد المملكة بهذه الدعوة الاستثنائية للقمة، إدراكها الكامل لعمق الأزمة، ومدى الحاجة لتضافر جهود الدول الكبرى من أجل تجاوز تبعاتها وآثارها.

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أحدث التعليقات

محمد الشمري
اصنعو سياره لي خاصه مافيه شبيه لها . .فرصه لكم تحطو علمتكم عليها قبل الشركات الثانيه تدق الباب قبلكم ونتم بكيفكم فكره بقيمة سياره لا اطالبكم ولا تطالبوني ⁦(☉｡☉)!→⁩
البرفسور حنس
عندي اقراح ممتاز لحضر التجول..ممتاز..الي يباه يقول
مغرد
الان فيه سيارات بيكب صا روا يضعون عليها شراع ويحملونها بضاعه اكيد لتخزين انتبهوا للسيارات البيك اب الي عليها شراع الصباح على طريق الثمامه اجا نب يحملون ركاب بسيا رات خاصه وفقكم الله رجال الامن والله يعينكم
البرفسور حنس
اررررر يالعنز السوريه...ما عرف لكم غير شبيحة نبيحة بشار واليهود
البرفسور حنس
حبستو العوال بالبيوت... ثم يروح الواحد للبقاله ويحط بجيبه منها ريال مليان فاروس... وكنك يا صنيتان ما غزييت... أوولت إمبارح شفت بالتلفزيون تغرير يفيد بأن الفاروس يعيش على الورق (ومنها الفلوس) يومين... يالربع خفو على الناس..ترى الواحد ما يجيه غير المكتوب د.حنس

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