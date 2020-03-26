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محمد بن زايد: شعوب العالم تتطلع إلى قمة الـ20

Time منذ 56 دقيقة
Views 1434
محمد بن زايد: شعوب العالم تتطلع إلى قمة الـ20

أبو ظبي (صدى):
أعلن الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، عن مشاركة الإمارات اليوم الخميس في القمة الاستثنائية لمجموعة العشرين G20 برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز "حفظه الله" .

وقال الشيخ محمد بن زايد : "بروح التضامن والتكاتف العالمي، تشارك الامارات اليوم في القمة الاستثنائية لمجموعة العشرين G20 برئاسة خادم الحرمين الشريفين، نواجه تحديًا مشتركًا غير مسبوق في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، وشعوب العالم تتطلع إلى هذه القمة للخروج بمواقف وقرارات تعزز المواجهة الجماعية لهذا الخطر".

وكان خادم الحرمين، قد قال عن القمة: " في هذا الوقت الحرج الذي يواجه فيه العالم جائحة كورونا المستجد، نجتمع بمجموعة العشرين في قمة استثنائية، وذلك للخروج بمبادرات تحقق آمال شعوبنا، وتعزز دور حكوماتنا، وتوحد جهودنا لمواجهة هذا الوباء".

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خادم الحرمين عبر تويتر: سنجتمع في قمة العشرين للخروج بمبادرات تحقق آمال شعوبنا

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أحدث التعليقات

محمد الشمري
اصنعو سياره لي خاصه مافيه شبيه لها . .فرصه لكم تحطو علمتكم عليها قبل الشركات الثانيه تدق الباب قبلكم ونتم بكيفكم فكره بقيمة سياره لا اطالبكم ولا تطالبوني ⁦(☉｡☉)!→⁩
البرفسور حنس
عندي اقراح ممتاز لحضر التجول..ممتاز..الي يباه يقول
مغرد
الان فيه سيارات بيكب صا روا يضعون عليها شراع ويحملونها بضاعه اكيد لتخزين انتبهوا للسيارات البيك اب الي عليها شراع الصباح على طريق الثمامه اجا نب يحملون ركاب بسيا رات خاصه وفقكم الله رجال الامن والله يعينكم
البرفسور حنس
اررررر يالعنز السوريه...ما عرف لكم غير شبيحة نبيحة بشار واليهود
البرفسور حنس
حبستو العوال بالبيوت... ثم يروح الواحد للبقاله ويحط بجيبه منها ريال مليان فاروس... وكنك يا صنيتان ما غزييت... أوولت إمبارح شفت بالتلفزيون تغرير يفيد بأن الفاروس يعيش على الورق (ومنها الفلوس) يومين... يالربع خفو على الناس..ترى الواحد ما يجيه غير المكتوب د.حنس

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