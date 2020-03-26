محمد بن زايد: شعوب العالم تتطلع إلى قمة الـ20

أبو ظبي (صدى):

أعلن الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، عن مشاركة الإمارات اليوم الخميس في القمة الاستثنائية لمجموعة العشرين G20 برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز "حفظه الله" .

وقال الشيخ محمد بن زايد : "بروح التضامن والتكاتف العالمي، تشارك الامارات اليوم في القمة الاستثنائية لمجموعة العشرين G20 برئاسة خادم الحرمين الشريفين، نواجه تحديًا مشتركًا غير مسبوق في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، وشعوب العالم تتطلع إلى هذه القمة للخروج بمواقف وقرارات تعزز المواجهة الجماعية لهذا الخطر".

وكان خادم الحرمين، قد قال عن القمة: " في هذا الوقت الحرج الذي يواجه فيه العالم جائحة كورونا المستجد، نجتمع بمجموعة العشرين في قمة استثنائية، وذلك للخروج بمبادرات تحقق آمال شعوبنا، وتعزز دور حكوماتنا، وتوحد جهودنا لمواجهة هذا الوباء".

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