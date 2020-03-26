حمد الله وعطيف والمعيوف وعموري في بطولة مذاعة غدا

ماجد محمد (صدى):

في خطوة مثيرة للإهتمام ، يشارك عدد من نجوم الكرة المحليين والعالميين غداً الجمعة في بطولة بلايستيشن بحيث يمثل كل لاعب ناديه ، وذلك ضمن مبادرة "كلنا بالبيت لأجل السعودية " .

ومن المقرر أن يكون عائد هذه البطولة للجمعيات الخيرية ، وستستمر البطولة لليوم التالي السبت ، وسيتم بث البطولة للجماهير ، مع الدخول على سحب "آيفون " لمن يتوقع الفائز في نهاية البطولة .

وسيشارك في البطولة رئيس النصر السابق سعود السويلم ، ونجم النصر عبد الرازق حمد الله ، وعبد الله عطيف نجم الهلال مد داخل الحجر الصحي ، وعبد الله المعيوف نجم الهلال يضاً ، وفهد الأنصاري لاعب الإتحاد السابق ، وعموري لاعب الهلال السابق ، وأوباماينج نجم آرسنال ، وكورتوا حارس الريال .

ويتاح للجمهور ترشيح النجوم الذين يرغبون في مشاركتهم من خلال عمل " منشن " .