حمد الله وعطيف والمعيوف وعموري في بطولة مذاعة غدا

ومن المقرر أن يكون عائد هذه البطولة للجمعيات الخيرية ، وستستمر البطولة لليوم التالي السبت ، وسيتم بث البطولة للجماهير ، مع الدخول على سحب "آيفون " لمن يتوقع الفائز في نهاية البطولة .
وسيشارك في البطولة رئيس النصر السابق سعود السويلم ، ونجم النصر عبد الرازق حمد الله ، وعبد الله عطيف نجم الهلال مد داخل الحجر الصحي ، وعبد الله المعيوف نجم الهلال يضاً ، وفهد الأنصاري لاعب الإتحاد السابق ، وعموري لاعب الهلال السابق ، وأوباماينج نجم آرسنال ، وكورتوا حارس الريال .
ويتاح للجمهور ترشيح النجوم الذين يرغبون في مشاركتهم من خلال عمل " منشن " .