نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

حمد الله وعطيف والمعيوف وعموري في بطولة مذاعة غدا

Time منذ 16 دقيقة
Views 1277
حمد الله وعطيف والمعيوف وعموري في بطولة مذاعة غدا

ماجد محمد (صدى):
في خطوة مثيرة للإهتمام ، يشارك عدد من نجوم الكرة المحليين والعالميين غداً الجمعة في بطولة بلايستيشن بحيث يمثل كل لاعب ناديه ، وذلك ضمن مبادرة "كلنا بالبيت لأجل السعودية " .

ومن المقرر أن يكون عائد هذه البطولة للجمعيات الخيرية ، وستستمر البطولة لليوم التالي السبت ، وسيتم بث البطولة للجماهير ، مع الدخول على سحب "آيفون " لمن يتوقع الفائز في نهاية البطولة .

وسيشارك في البطولة رئيس النصر السابق سعود السويلم ، ونجم النصر عبد الرازق حمد الله ، وعبد الله عطيف نجم الهلال مد داخل الحجر الصحي ، وعبد الله المعيوف نجم الهلال يضاً ، وفهد الأنصاري لاعب الإتحاد السابق ، وعموري لاعب الهلال السابق ، وأوباماينج نجم آرسنال ، وكورتوا حارس الريال .

ويتاح للجمهور ترشيح النجوم الذين يرغبون في مشاركتهم من خلال عمل " منشن " .

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو عمار
تستاهل الهبلا
ابو عمار
طيب غسلي شعرك بديتول
ممادو
السبب تخفيض الجودة لتقليل الاحمال على الشبكة
ابو عمار
الام اذا تطلقت من الزوجه تتحول الى عصبيه تصب جام غضبها على الطفل انتقاما لوالده
البرفسور حنس
وكمان ابك السوارنه واللبنانيه

أخر الأخبار

بالصور.. 4 خطوات لإصلاح صدمات سيارتك الخفيفة في المنزل
بالصور.. 4 خطوات لإصلاح صدمات سيارتك الخفيفة في المنزل
Time منذ دقيقتين Views 1049
برشلونة يسعى لضم أوباميكانو
برشلونة يسعى لضم أوباميكانو
Time منذ 3 دقائق Views 1066
الأمن العام: مخالفة منع التجول تشمل جميع من يتواجد في المركبة وليس السائق وحده
الأمن العام: مخالفة منع التجول تشمل جميع من يتواجد في المركبة وليس السائق وحده
Time منذ 10 دقائق Views 1246
"الحرس الوطني" يحيل العسكريين المخالفين لتعليمات تطبيق منع التجول إلى المساءلة التأديبية
"الحرس الوطني" يحيل العسكريين المخالفين لتعليمات تطبيق منع التجول إلى المساءلة التأديبية
Time منذ 13 دقيقة Views 1320
حمد الله وعطيف والمعيوف وعموري في بطولة مذاعة غدا
حمد الله وعطيف والمعيوف وعموري في بطولة مذاعة غدا
Time منذ 16 دقيقة Views 1277
العثور على فتاة مقتولة بالقرب من فيلا نجلاء فتحي
العثور على فتاة مقتولة بالقرب من فيلا نجلاء فتحي
Time منذ 18 دقيقة Views 1337
الأمن العام ينبه بمنع الدخول والخروج من الرياض ومكة والمدينة
الأمن العام ينبه بمنع الدخول والخروج من الرياض ومكة والمدينة
Time منذ 25 دقيقة Views 1394
"إلتون": "الأنانية" وراء تراجع القادسية !
"إلتون": "الأنانية" وراء تراجع القادسية !
Time منذ 32 دقيقة Views 1444
وظائف إدارية شاغرة بمصنع مياه وطني
وظائف إدارية شاغرة بمصنع مياه وطني
Time منذ 36 دقيقة Views 1445
اغرب محاولة للسطو
اغرب محاولة للسطو
Time منذ 39 دقيقة Views 209