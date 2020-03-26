الانتقال بين المناطق ممنوع بدءً من اليوم

الرياض (صدى):

تدخل الأوامر الصادرة بشأن منع الدخول والخروج من الرياض والمدينة المنورة ومكة المكرمة ومنع الانتقال من منطقة لأخري حيز التنفيذ اعتبارًا من الساعة الثالثة عصر اليوم، الخميس.

وأكدت وزارة الداخلية، في هذا السياق، أن جميع الطرق المؤدية لهذا المناطق يمنع الخروج والدخول منها، كما حددت مراكز الضبط الأمني في المدن الثلاثة.

وتمثلت هذه المراكز في المدينة المنورة في ( نقطة طريق الهجرة، ونقطة طريق ينبع الفريش، ونقطة طريق تبوك الحفيرة، ونقطة طريق قصيم السريع الحار، ونقطة طريق المدينة القصيم القديم).

وتضمن مراكز الضبط الأمني في مكة المكرمة (طريق جدة الجديد والقديم، مركز الضبط الأمني في طريق السيل،والكر، والكعكية، والنوارية والطرق الفرعية).

أما في الرياض فشملت (نقطة تفتيش طريق القصيم، نقطة تفتيش صلبوخ، نقطة تفتيش سعد، نقطة تفتيش القدية، نقطة تفتيش طريق ديراب، نقطة تفتيش طريق الخرج، نقطة تفتيش مستحدثة على طريق الخرج القديم، نقطة تفتيش مستحدثة في رماح.

يذكر أن وزارة الداخلية أعلنت أن المزارعين ضمن الفئة المستثناة من قرار منع التجول.