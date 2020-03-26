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الأعداد السابقة للصحيفة

"الحرس الوطني" يحيل العسكريين المخالفين لتعليمات تطبيق منع التجول إلى المساءلة التأديبية

Time منذ 13 دقيقة
Views 1320
"الحرس الوطني" يحيل العسكريين المخالفين لتعليمات تطبيق منع التجول إلى المساءلة التأديبية

الرياض (صدى):
صرح مصدر مسؤول في وزارة الحرس الوطني أنه بإشارة إلى ما تم تداوله بشأن مقطع فيديو يظهر محتواه أفراداً من قوات وزارة الحرس الوطني أثناء قيامهم بعملهم لتطبيق الأمر بمنع التجول، وتجاوزهم عن أحد الأشخاص بعدم التقييد بمنع التجول، وقيامهم بالتصوير معه في المقطع الذي تم تداوله.

وأكد أن هذا التصرف اجتهاد شخصي من قبل الأفراد، وقد تمت إحالتهم إلى المساءلة التأديبية لمجازاتهم على مخالفتهم لتعليمات تطبيق الأمر بمنع التجول.

وشدّد المصدر على أن أمر منع التجول يطبق على الجميع إلا الحالات المستثناة بموجب التعليمات.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
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ابو عمار
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وكمان ابك السوارنه واللبنانيه

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