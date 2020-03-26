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أمريكا تعترف أنها في حالة حرب

Time منذ 27 دقيقة
Views 1470
أمريكا تعترف أنها في حالة حرب

واشنطن (صدى):
كشف وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين عن تفاصيل مقترح الدعم المباشر الموجه إلى الأمريكيين في إطار خطة تحفيز اقتصادي بقيمة تريليون دولار لمواجهة تبعات أزمة وباء كورونا.

وقال ستيفن منوشين، إن حزمة المساعدات البالغة تريليونيْ دولار مصممة لدعم الاقتصاد الأمريكي لمدة ثلاثة أشهر، ونأمل ألا نحتاجها، وتنتهي هذه الحرب بشكل أسرع.

وأضاف" نتوقع أن تغطي هذه الأموال الكبيرة احتياجات الاقتصاد"، مشيرا إلى أن جزءًا كبيرًا من هذه الأموال سيتم توزيعها كقروض، وستتم إعادتها إلى الميزانية.

وتناقش الولايات المتحدة كيفية توفير مساعدات للتغلب على تبعات فرض قيود على التنقل، بالإضافة إلى الإجراءات الأخرى التي اتخذت للحد من انتشار الفيروس، بعد وصول عدد الإصابات بالفيروس إلى 70 ألف حالة وفرض الطوارئ في 3 ولايات كبرى.

يذكر أن مجلس الشيوخ الأمريكي أقر بالإجماع، مشروع قانون بتريليونيْ دولار، يهدف إلى مساعدة العمال العاطلين والصناعات المتضررة من جائحة فيروس كورونا، وكذلك توفير مليارات الدولارات لشراء المعدات الطبية التي تشتد الحاجة إليها.

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أحدث التعليقات

abdul
اللهم*
محمد
احمدي ربك . من حق الدول اتخاذ اجراءات وقائية .
abdul
" كونوا لرحيلكم اوفياء..... لعلنا نكون ايضا لنسيانكم مخلصين. " محمود درويش. او كما قال الامركان : غُدْ رِدَنْسْ Good Riddance. اللهم اكفينا شرور خلقك .اللهم ابعد عنا شر من يؤذينا  اللهم احفظنا واحرسنا بعينگ التي لا تنام  وابعد عن ديار الاسلام عساكر الافرنجة والطليان. للهم اكفيينا شر مافي الغيب يارب
مغرد
والله عصابه لاحول ولا قوة الابالله
مغزد
ولا زال الهياط باقي تحذيرات من الدوله والصحه ما قصرت رالامن ولا زلنا في التجمعات والهياط الفاضي

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