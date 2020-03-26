أمريكا تعترف أنها في حالة حرب

واشنطن (صدى):

كشف وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين عن تفاصيل مقترح الدعم المباشر الموجه إلى الأمريكيين في إطار خطة تحفيز اقتصادي بقيمة تريليون دولار لمواجهة تبعات أزمة وباء كورونا.

وقال ستيفن منوشين، إن حزمة المساعدات البالغة تريليونيْ دولار مصممة لدعم الاقتصاد الأمريكي لمدة ثلاثة أشهر، ونأمل ألا نحتاجها، وتنتهي هذه الحرب بشكل أسرع.

وأضاف" نتوقع أن تغطي هذه الأموال الكبيرة احتياجات الاقتصاد"، مشيرا إلى أن جزءًا كبيرًا من هذه الأموال سيتم توزيعها كقروض، وستتم إعادتها إلى الميزانية.

وتناقش الولايات المتحدة كيفية توفير مساعدات للتغلب على تبعات فرض قيود على التنقل، بالإضافة إلى الإجراءات الأخرى التي اتخذت للحد من انتشار الفيروس، بعد وصول عدد الإصابات بالفيروس إلى 70 ألف حالة وفرض الطوارئ في 3 ولايات كبرى.

يذكر أن مجلس الشيوخ الأمريكي أقر بالإجماع، مشروع قانون بتريليونيْ دولار، يهدف إلى مساعدة العمال العاطلين والصناعات المتضررة من جائحة فيروس كورونا، وكذلك توفير مليارات الدولارات لشراء المعدات الطبية التي تشتد الحاجة إليها.