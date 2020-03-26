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الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. السعودية العظمى تحتضن العالم في قمة العشرين لمواجهة كورونا

Time منذ 59 دقيقة
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بالفيديو.. السعودية العظمى تحتضن العالم في قمة العشرين لمواجهة كورونا

الرياض (صدى):
يرأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبد العزيز - حفظه الله- قمة القادة الاستثنائية الافتراضية لمجموعة العشرين، والتي تناقش سبل المضي قدما في تنسيق الجهود العالمية لمكافحة جائحة كورونا والحد من تأثيرها الإنساني والاقتصادي.

وسيشارك أعضاء مجموعة العشرين قادة الدول المدعوة والتي تضم مملكة إسبانيا والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية سنغافورة وجمهورية سويسرا الاتحادية، وسيشارك من المنظمات الدولية منظمة الصحة العالمية، وصندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي، والأمم المتحدة، ومنظمة الأغذية والزراعة، ومجلس الاستقرار المالي، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومنظمة التجارة العالمية.

وسيمثل المنظمات الإقليمية جمهورية فيتنام الاشتراكية بصفتها رئيسا لرابطة دول جنوب شرق آسيا، وجمهورية جنوب أفريقيا بصفتها رئيسا للاتحاد الأفريقي، ودولة الإمارات العربية المتحدة بصفتها رئيسا لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجمهورية رواندا بصفتها رئيسا للشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
تستاهل الهبلا
ابو عمار
طيب غسلي شعرك بديتول
ممادو
السبب تخفيض الجودة لتقليل الاحمال على الشبكة
ابو عمار
الام اذا تطلقت من الزوجه تتحول الى عصبيه تصب جام غضبها على الطفل انتقاما لوالده
البرفسور حنس
وكمان ابك السوارنه واللبنانيه

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