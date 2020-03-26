نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

ولي العهد يعزي رئيس مجلس الانتقالي في وفاة وزير الدفاع السوداني

Time منذ ساعة
Views 1375
ولي العهد يعزي رئيس مجلس الانتقالي في وفاة وزير الدفاع السوداني

الرياض (صدى):
بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لسيادة الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان في وفاة معالي الفريق الأول الركن جمال عمر محمد إبراهيم وزير الدفاع ـ رحمه الله ـ.

وقال سمو ولي العهد : " تلقيت نبأ وفاة معالي الفريق الأول الركن جمال عمر محمد إبراهيم وزير الدفاع ـ رحمه الله ـ، وأبعث لسيادتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب".

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

محمد
احمدي ربك . من حق الدول اتخاذ اجراءات وقائية .
abdul
" كونوا لرحيلكم اوفياء..... لعلنا نكون ايضا لنسيانكم مخلصين. " محمود درويش. او كما قال الامركان : غُدْ رِدَنْسْ Good Riddance. اللهم اكفينا شرور خلقك .اللهم ابعد عنا شر من يؤذينا  اللهم احفظنا واحرسنا بعينگ التي لا تنام  وابعد عن ديار الاسلام عساكر الافرنجة والطليان. للهم اكفيينا شر مافي الغيب يارب
مغرد
والله عصابه لاحول ولا قوة الابالله
مغزد
ولا زال الهياط باقي تحذيرات من الدوله والصحه ما قصرت رالامن ولا زلنا في التجمعات والهياط الفاضي
احمد
إذا موافقه العروسه خلاص تم.. أما انها تنجبر فهذا لاينصح فيه

أخر الأخبار

خالد النمر: كورونا ستغير وجه العالم
خالد النمر: كورونا ستغير وجه العالم
Time منذ 3 دقائق Views 1185
"أسطورة توجو" يدخل الحجر الصحي في بنين
"أسطورة توجو" يدخل الحجر الصحي في بنين
Time منذ 19 دقيقة Views 1305
بالفيديو.. كارثة صحية تهدد بنشر الفيروس بمستودع لعمالة أجنبية في مكة
بالفيديو.. كارثة صحية تهدد بنشر الفيروس بمستودع لعمالة أجنبية في مكة
Time منذ 22 دقيقة Views 1740
أمريكا تعترف أنها في حالة حرب
أمريكا تعترف أنها في حالة حرب
Time منذ 26 دقيقة Views 1460
إليسا تكشف أنها في علاقة حب دائما
إليسا تكشف أنها في علاقة حب دائما
Time منذ 29 دقيقة Views 1293
بالفيديو.. التجارة: السلع والمنتجات متوافرة وننصح بالتسوق صباحا
بالفيديو.. التجارة: السلع والمنتجات متوافرة وننصح بالتسوق صباحا
Time منذ 30 دقيقة Views 1331
بالفيديو.. ترحيل مهندسة مصرية هاجمت الاجراءات الاحترازية
بالفيديو.. ترحيل مهندسة مصرية هاجمت الاجراءات الاحترازية
Time منذ 33 دقيقة Views 2337
بالفيديو.. مشهد درامي خطير يتحدث عن الحجر الصحي ومرض "كورونا" قبل 35 عام !
بالفيديو.. مشهد درامي خطير يتحدث عن الحجر الصحي ومرض "كورونا" قبل 35 عام !
Time منذ 38 دقيقة Views 1573
بالفيديو ..طبيب سوداني يوجه رسالة للجميع:"عليكم الله خليكم ببيوتكم"
بالفيديو ..طبيب سوداني يوجه رسالة للجميع:"عليكم الله خليكم ببيوتكم"
Time منذ 44 دقيقة Views 1792
الصحة تحذر منسوبيها من تسريب المعلومات ونشر الشائعات
الصحة تحذر منسوبيها من تسريب المعلومات ونشر الشائعات
Time منذ 46 دقيقة Views 1591