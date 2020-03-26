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الأعداد السابقة للصحيفة

القيادة تعزي رئيس تشاد في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع في جزيرة بوما

Time منذ ساعة
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القيادة تعزي رئيس تشاد في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع في جزيرة بوما

الرياض (صدى):
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس الفريق الركن الطيار إدريس ديبي إتنو رئيس جمهورية تشاد إثر الهجوم الإرهابي الذي وقع في جزيرة بوما، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال الملك المفدى : " تلقينا نبأ الهجوم الإرهابي الذي وقع في جزيرة بوما، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ ندين ونستنكر بأشد العبارات هذا العمل الإجرامي، لنشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، مؤكدين وقوف المملكة العربية السعودية مع جمهورية تشاد وشعبها الشقيق، ومعربين لكم ولأسر المتوفين وللشعب التشادي الشقيق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجين للمصابين الشفاء العاجل، سائلين الله أن يجنب بلادكم وشعبها الشقيق كل سوء ومكروه، إنا لله وِإنا إليه راجعون".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس الفريق الركن الطيار إدريس ديبي إتنو رئيس جمهورية تشاد إثر الهجوم الإرهابي الذي وقع في جزيرة بوما، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال سمو ولي العهد : " علمت بنبأ الهجوم الإرهابي الذي وقع في جزيرة بوما، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإنني إذ أدين واستنكر هذا العمل الإجرامي الجبان، لأبعث لفخامتكم ولشعب جمهورية تشاد الشقيق، ولأسر المتوفين أحر التعازي والمواساة، سائلاً المولى القدير أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، إنه سميع مجيب".

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أحدث التعليقات

محمد
احمدي ربك . من حق الدول اتخاذ اجراءات وقائية .
abdul
" كونوا لرحيلكم اوفياء..... لعلنا نكون ايضا لنسيانكم مخلصين. " محمود درويش. او كما قال الامركان : غُدْ رِدَنْسْ Good Riddance. اللهم اكفينا شرور خلقك .اللهم ابعد عنا شر من يؤذينا  اللهم احفظنا واحرسنا بعينگ التي لا تنام  وابعد عن ديار الاسلام عساكر الافرنجة والطليان. للهم اكفيينا شر مافي الغيب يارب
مغرد
والله عصابه لاحول ولا قوة الابالله
مغزد
ولا زال الهياط باقي تحذيرات من الدوله والصحه ما قصرت رالامن ولا زلنا في التجمعات والهياط الفاضي
احمد
إذا موافقه العروسه خلاص تم.. أما انها تنجبر فهذا لاينصح فيه

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