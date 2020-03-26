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الأعداد السابقة للصحيفة

أمانة تبوك تواصل تعقيم أجهزة الصراف الآلية

Time منذ ساعة
Views 1551
أمانة تبوك تواصل تعقيم أجهزة الصراف الآلية

تبوك (صدى):
واصلت أمانة منطقة تبوك تعقيم أجهزة الصراف الآلية في أنحاء المدينة.

يذكر أن ذلك يأتي تزامناً مع موعد صرف الرواتب، وضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.

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أحدث التعليقات

محمد
احمدي ربك . من حق الدول اتخاذ اجراءات وقائية .
abdul
" كونوا لرحيلكم اوفياء..... لعلنا نكون ايضا لنسيانكم مخلصين. " محمود درويش. او كما قال الامركان : غُدْ رِدَنْسْ Good Riddance. اللهم اكفينا شرور خلقك .اللهم ابعد عنا شر من يؤذينا  اللهم احفظنا واحرسنا بعينگ التي لا تنام  وابعد عن ديار الاسلام عساكر الافرنجة والطليان. للهم اكفيينا شر مافي الغيب يارب
مغرد
والله عصابه لاحول ولا قوة الابالله
مغزد
ولا زال الهياط باقي تحذيرات من الدوله والصحه ما قصرت رالامن ولا زلنا في التجمعات والهياط الفاضي
احمد
إذا موافقه العروسه خلاص تم.. أما انها تنجبر فهذا لاينصح فيه

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