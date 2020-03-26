تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
فن وثقافة
قلم حر
مقالات
اتصل بنا
اعلن لدينا
نسخة
نسخة
تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
الأعداد السابقة للصحيفة
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
المزيد
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
فن وثقافة
قلم حر
مقالات
الرئيسية
الأخبار
أمانة تبوك تواصل تعقيم أجهزة الصراف الآلية
منذ ساعة
1551
تبوك (صدى):
واصلت أمانة منطقة تبوك تعقيم أجهزة الصراف الآلية في أنحاء المدينة.
يذكر أن ذلك يأتي تزامناً مع موعد صرف الرواتب، وضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.
واتساب
فيسبوك
تويتر
اترك تعليقاً
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
إرسال
أحدث التعليقات
محمد
احمدي ربك . من حق الدول اتخاذ اجراءات وقائية .
abdul
" كونوا لرحيلكم اوفياء..... لعلنا نكون ايضا لنسيانكم مخلصين. " محمود درويش. او كما قال الامركان : غُدْ رِدَنْسْ Good Riddance. اللهم اكفينا شرور خلقك .اللهم ابعد عنا شر من يؤذينا اللهم احفظنا واحرسنا بعينگ التي لا تنام وابعد عن ديار الاسلام عساكر الافرنجة والطليان. للهم اكفيينا شر مافي الغيب يارب
مغرد
والله عصابه لاحول ولا قوة الابالله
مغزد
ولا زال الهياط باقي تحذيرات من الدوله والصحه ما قصرت رالامن ولا زلنا في التجمعات والهياط الفاضي
احمد
إذا موافقه العروسه خلاص تم.. أما انها تنجبر فهذا لاينصح فيه
أخر الأخبار
خالد النمر: كورونا ستغير وجه العالم
منذ دقيقتين
1171
"أسطورة توجو" يدخل الحجر الصحي في بنين
منذ 19 دقيقة
1305
بالفيديو.. كارثة صحية تهدد بنشر الفيروس بمستودع لعمالة أجنبية في مكة
منذ 22 دقيقة
1725
أمريكا تعترف أنها في حالة حرب
منذ 26 دقيقة
1460
إليسا تكشف أنها في علاقة حب دائما
منذ 29 دقيقة
1293
بالفيديو.. التجارة: السلع والمنتجات متوافرة وننصح بالتسوق صباحا
منذ 29 دقيقة
1331
بالفيديو.. ترحيل مهندسة مصرية هاجمت الاجراءات الاحترازية
منذ 33 دقيقة
2335
بالفيديو.. مشهد درامي خطير يتحدث عن الحجر الصحي ومرض "كورونا" قبل 35 عام !
منذ 37 دقيقة
1573
بالفيديو ..طبيب سوداني يوجه رسالة للجميع:"عليكم الله خليكم ببيوتكم"
منذ 44 دقيقة
1787
الصحة تحذر منسوبيها من تسريب المعلومات ونشر الشائعات
منذ 46 دقيقة
1591