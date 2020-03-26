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الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. المديفر: نحن في حرب حقيقية وكلنا مسؤولون

Time منذ ساعة
Views 1619
بالفيديو.. المديفر: نحن في حرب حقيقية وكلنا مسؤولون

الرياض (صدى):
اختصر الإعلامي عبدالله المديفر، الحديث عن الفيروس، بانها حرب حقيقية وليست بمزحة وكلنا مسؤولون عن هذه الحرب.

وقال المديفر خلال فيديو بثه عبر حسابه " تويتر": بانه ليس من السهل منع صلاة الجماعة أو ان تبتعد الكعبة عن الطائفين أو تغلق حدودنا مع الخارج، وان تعطل مصالح الناس، وأن يمنعوا من الخروج، لكن الأمر يتعلق بروح الإنسان "من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا".

وتابع: بان الأجهزة تفعل كل ما في وسعها، ومع ذلك نجد أن أحد يفتح منزله للعزاء فينقل الميكروب وآخر لديه الأعراض فيختلط بالناس، المطلوب أن نحمل على أيدي الجهلاء والسفهاء.

وأضاف عبدالله المديفر أن المسألة ليست مزحة وانها حرب حقيقية، ومعا سننتصر على الفيروس وكلنا مسؤولون.

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أحدث التعليقات

محمد
احمدي ربك . من حق الدول اتخاذ اجراءات وقائية .
abdul
" كونوا لرحيلكم اوفياء..... لعلنا نكون ايضا لنسيانكم مخلصين. " محمود درويش. او كما قال الامركان : غُدْ رِدَنْسْ Good Riddance. اللهم اكفينا شرور خلقك .اللهم ابعد عنا شر من يؤذينا  اللهم احفظنا واحرسنا بعينگ التي لا تنام  وابعد عن ديار الاسلام عساكر الافرنجة والطليان. للهم اكفيينا شر مافي الغيب يارب
مغرد
والله عصابه لاحول ولا قوة الابالله
مغزد
ولا زال الهياط باقي تحذيرات من الدوله والصحه ما قصرت رالامن ولا زلنا في التجمعات والهياط الفاضي
احمد
إذا موافقه العروسه خلاص تم.. أما انها تنجبر فهذا لاينصح فيه

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