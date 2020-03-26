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الأعداد السابقة للصحيفة

مرتزقة " الحمدين " ينقلبون على بعضهم بعد تأخر العمولة

Time منذ ساعة
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مرتزقة " الحمدين " ينقلبون على بعضهم بعد تأخر العمولة

ماجد القزيز (صدى):
شن السياسي التونسي المرتزق محمد الهاشمي الحامدي، هجوما على قناة الجزيرة القطرية، مؤكدًا أنها تدعم وتروج للنظام القمعي في قطر.

ووصف الهاشمي، المعروف بانحيازه للدوحة ومهاجمة دول المقاطعة، جمال ريان مذيع الجزيرة، بأنه إخواني يروج لمخططات تخريبية تدعهما قطر ضد السعودية.

ومن جانبه رد ريان لحفظ ماء وجهه قائلا: " خاف الله يا دكتور، المؤمن بعمله وليس بماله، صلي ركعتي استخارة اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم ، وراجع نفسك عل الله يهديك الى طريق الحق " .

ويعد ذلك الهجوم من قبل المرتزق الهاشمي على قطر وإعلامها رغم ولاءه للنظام ليس بجديد، فكلما طلب تمويلًا لقناته " المستقلة " التي تبث من لندن ولم يلقى استجابة، ينقلب على أصدقاءه.

ولا شك أن هذا حال المرتزقة، ينقلبون على بعضهم على مدار السنوات اذا تأخرت عمولتهم، ثم يعودون كما كانوا بعد إيداعها.

يذكر أن الحامدي، ساند قطر منذ بدايات الأزمة الخليجية، وأنشأ قناة المستقلة التي تبث برامج حوارية مثيرة للجدل، منذ أواخر التسعينيات، قبل أن يظهر اسمه في الحراك السياسي الذي شهدته تونس بعد 2011.

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
شكرا جزيلا لمن وثق مقطع الفيديو، وجزاه الله خير،على غيرته كمواطن على ديرته وبلاده،وحسه الأمني،، الواجب مننا في هذه الظروف والوقت كمواطنين المطلوب، الإبلاغ عن كل مايمس أمن وصحة وتجارة البلاد، فالمواطم هو رجل الأمن الأول..
ابوعبدالله
البرفسور حنس فيه 911 997 993 999 998
ابو محمد
طيب ,,
عابر
اللهم اكشف عناالبلاء والوباء وسئ الاسقام
عابر
اللهم اكشف عناالبلاء والوباء وسئ الاسقام

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