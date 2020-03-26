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الأعداد السابقة للصحيفة

حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس

Time منذ 34 دقيقة
Views 1254
حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - سماءً غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، الرياض والشرقية كذلك على مرتفعات جازان، عسير والباحة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى غربية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 12-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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أحدث التعليقات

AliAlzahrani
لماذالاتنهي الجهات الامنية فصول هذة القضية واصداربيان من شرطة الشرقية بدلامن كل يطلع لناواحدبكلام وصارت القضية اشبة بالمسلسلات المكسيكة مع احترامي لكل الاشخاص الذين يظهرون كل يوم اخبارجديدة مثل الحمراني والاخت ابوشاهين مع كل التقديروالاحترام لهم ولكن صارت القضية اشبة بلغزيصعب حلة على الجميع يجب معاقبة الخاطفة حتى لوعندهامرض نفسي وباشدالعقوبة فهذة قضية مرعليهاعقودوخطف مواليدحديثي الولادة وحرمان اهلهم منهم ومن طفولتهم باحضانهم ومن تربيتهم هذة قضية يجب ان تغلظ فيهاالعقوبة باقصى حدحتى يعتبرمن فعل فعلتهاومن يفكربنفس تفكيرهذة الخاطفة التي الاتخاف الله في مواليدلاحول لهم ولاقوة والتحفظ عليهم طول الفترة حتر كشفهاالله وسقطت في شراعمالهالاحولاقوة الابالله حسبناالله ونعم الوكيل حرقت قلوب اهالي الاطفال لسنوات
Khalifa Adam Hamad
كم سعر العربه توسان 2018
Khalifa Adam Hamad
ابقي سياره توسان 2018 اجمالي المبلغ كم والقسط الشهري كم
ابو ناصر
طيب
عبدالله
ابشرك انو ما عاد احد يصدق الجزيرة واتباعها، بالعكس الكل يحاول الهرب من خندق الجزيرة المقرف.

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