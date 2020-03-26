قرارات هامة بخصوص " الترم الثاني " للجامعات

الرياض (صدى):

كشفت مصادر أن بعض الأقسام العلمية في الجامعات أصدرت قرارات بشأن مصير الفصل الدراسي الثاني إلى أن يصدر قرار من وزارة التعليم.

ووجه أحد الأقسام العلمية بجامعة الملك سعود، بتحويل نتائج جميع مقررات هذا الفصل إلى نظام التقديرات " مجتاز/غير مجتاز" في جميع المقررات ما لم يرد للجامعة توجيهات بتوحيد الآلية بين الجامعات.

فيما أقر مجلس جامعة نجران، آلية اختبارات طلاب وطالبات الجامعة، باستمرار العملية التعليمية عن طريق "البلاك بورد" حتى نهاية الفصل الحالي، واستبدال اختبارات التقويم المستمر التقليدية بوسائل القياس والتقويم المتنوعة عن طريق "البلاك بورد".

كما أكدت جامعة الملك عبدالعزيز، عدم إلغاء الاختبارات النهائية، وإنما تم إلغاء الاختبارات النهائية في مستويات اللغة الإنجليزية بالسنة التحضيرية فقط.