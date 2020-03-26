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الأعداد السابقة للصحيفة

قرارات هامة بخصوص " الترم الثاني " للجامعات

Time منذ ساعة
Views 2709
قرارات هامة بخصوص " الترم الثاني " للجامعات

الرياض (صدى):
كشفت مصادر أن بعض الأقسام العلمية في الجامعات أصدرت قرارات بشأن مصير الفصل الدراسي الثاني إلى أن يصدر قرار من وزارة التعليم.

ووجه أحد الأقسام العلمية بجامعة الملك سعود، بتحويل نتائج جميع مقررات هذا الفصل إلى نظام التقديرات " مجتاز/غير مجتاز" في جميع المقررات ما لم يرد للجامعة توجيهات بتوحيد الآلية بين الجامعات.

فيما أقر مجلس جامعة نجران، آلية اختبارات طلاب وطالبات الجامعة، باستمرار العملية التعليمية عن طريق "البلاك بورد" حتى نهاية الفصل الحالي، واستبدال اختبارات التقويم المستمر التقليدية بوسائل القياس والتقويم المتنوعة عن طريق "البلاك بورد".

كما أكدت جامعة الملك عبدالعزيز، عدم إلغاء الاختبارات النهائية، وإنما تم إلغاء الاختبارات النهائية في مستويات اللغة الإنجليزية بالسنة التحضيرية فقط.

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أحدث التعليقات

AliAlzahrani
لماذالاتنهي الجهات الامنية فصول هذة القضية واصداربيان من شرطة الشرقية بدلامن كل يطلع لناواحدبكلام وصارت القضية اشبة بالمسلسلات المكسيكة مع احترامي لكل الاشخاص الذين يظهرون كل يوم اخبارجديدة مثل الحمراني والاخت ابوشاهين مع كل التقديروالاحترام لهم ولكن صارت القضية اشبة بلغزيصعب حلة على الجميع يجب معاقبة الخاطفة حتى لوعندهامرض نفسي وباشدالعقوبة فهذة قضية مرعليهاعقودوخطف مواليدحديثي الولادة وحرمان اهلهم منهم ومن طفولتهم باحضانهم ومن تربيتهم هذة قضية يجب ان تغلظ فيهاالعقوبة باقصى حدحتى يعتبرمن فعل فعلتهاومن يفكربنفس تفكيرهذة الخاطفة التي الاتخاف الله في مواليدلاحول لهم ولاقوة والتحفظ عليهم طول الفترة حتر كشفهاالله وسقطت في شراعمالهالاحولاقوة الابالله حسبناالله ونعم الوكيل حرقت قلوب اهالي الاطفال لسنوات
Khalifa Adam Hamad
كم سعر العربه توسان 2018
Khalifa Adam Hamad
ابقي سياره توسان 2018 اجمالي المبلغ كم والقسط الشهري كم
ابو ناصر
طيب
عبدالله
ابشرك انو ما عاد احد يصدق الجزيرة واتباعها، بالعكس الكل يحاول الهرب من خندق الجزيرة المقرف.

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