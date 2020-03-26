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ابن مساعد: قبيل القمة الافتراضية ستطل فيروسات على شكل دويلات للتشويش

Time منذ 3 ساعات
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ابن مساعد: قبيل القمة الافتراضية ستطل فيروسات على شكل دويلات للتشويش

الرياض (صدى):
تنعقد اليوم الخميس قمة استثنائية افتراضية، لقادة دول مجموعة العشرين التي تتولّى المملكة رئاستها الدورية لمناقشة سبل مكافحة فيروس كورونا.

وفي هذا السياق حذر الأمير عبد الرحمن بن مساعد من محاولات الدول المعادية وعلى رأسها قطر في التشويش على القمة.

وقال ابن مساعد: " تعقد اليوم قمة افتراضية لتوحيد جهود أهم 20 دولة في العالم لمواجهة جائحة كورونا في مبادرة لصالح البشرية بأسرها.. لذلك من الطبيعي أن تطل فيروسات أخرى برأسها على شكل دول ودويلات للتشويش على هذا الحدث " .

يذكر أنّه بالإضافة إلى قادة دول المجموعة سيشارك في القمة قادة كل من إسبانيا والأردن وسنغافورة وسويسرا وممثلون عن كل من منظمة الصحة العالمية، وصندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي، والأمم المتحدة، ومنظمة الأغذية والزراعة، ومجلس الاستقرار المالي، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومنظمة التجارة العالمية.

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أحدث التعليقات

Khalifa Adam Hamad
كم سعر العربه توسان 2018
Khalifa Adam Hamad
ابقي سياره توسان 2018 اجمالي المبلغ كم والقسط الشهري كم
ابو ناصر
طيب
عبدالله
ابشرك انو ما عاد احد يصدق الجزيرة واتباعها، بالعكس الكل يحاول الهرب من خندق الجزيرة المقرف.
ابو احمد
هههه لا تفوتو الفرصةمن بيت اهلها لبيتك

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