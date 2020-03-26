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الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو..تفاصيل مثيرة ترويها مقيمة مصرية تتهم " مريم " بخطف طفليها

Time منذ 3 ساعات
Views 3583
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بالفيديو..تفاصيل مثيرة ترويها مقيمة مصرية تتهم " مريم " بخطف طفليها

الدمام (صدى):
نشر الصحفي الأمني أبو طلال الحمراني، مقطعا صوتيا من مكالمة هاتفية له مع مقيمة مصرية، تتهم خاطفة الدمام " مريم " بخطف طفليها " التوأم " .

وروت المقيمة أن طفليها توأم " ولد وبنت " اختطفا من مستشفى الدمام قبل 19 عاماً، موضحة أنها حينها تم إبلاغها بأن ولديها توفيا.

وقالت السيدة خلال المكالمة، إنها لم ترى التوأم بعد الولادة، والمستشفى أبلغتها أنهم هم المكلفون بدفن الأطفال .

وأشارت إلى أنها تعرفت على صورة مريم، التي عرضها علي الخنيزي، وقالت أنها كانت تسمي نفسها " سناء " ، لافتة إلى أن الخاطفة وزميلتها دخلتا لتقوما بتوليدها لكن إحدى الطبيبات دخلت وطردتهما وقالت للسيدة المصرية أنها كانت ستموت لولا تدخلها في اللحظات الأخيرة.

ومن المقرر أن تتقدم السيدة المصرية ببلاغ إلى النيابة العامة توجه به اتهامها لمريم، بعد أن تأكدت من أنها من تبحث عنها.

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أحدث التعليقات

Khalifa Adam Hamad
كم سعر العربه توسان 2018
Khalifa Adam Hamad
ابقي سياره توسان 2018 اجمالي المبلغ كم والقسط الشهري كم
ابو ناصر
طيب
عبدالله
ابشرك انو ما عاد احد يصدق الجزيرة واتباعها، بالعكس الكل يحاول الهرب من خندق الجزيرة المقرف.
ابو احمد
هههه لا تفوتو الفرصةمن بيت اهلها لبيتك

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