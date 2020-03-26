بالفيديو..تفاصيل مثيرة ترويها مقيمة مصرية تتهم " مريم " بخطف طفليها

الدمام (صدى):

نشر الصحفي الأمني أبو طلال الحمراني، مقطعا صوتيا من مكالمة هاتفية له مع مقيمة مصرية، تتهم خاطفة الدمام " مريم " بخطف طفليها " التوأم " .

وروت المقيمة أن طفليها توأم " ولد وبنت " اختطفا من مستشفى الدمام قبل 19 عاماً، موضحة أنها حينها تم إبلاغها بأن ولديها توفيا.

وقالت السيدة خلال المكالمة، إنها لم ترى التوأم بعد الولادة، والمستشفى أبلغتها أنهم هم المكلفون بدفن الأطفال .

وأشارت إلى أنها تعرفت على صورة مريم، التي عرضها علي الخنيزي، وقالت أنها كانت تسمي نفسها " سناء " ، لافتة إلى أن الخاطفة وزميلتها دخلتا لتقوما بتوليدها لكن إحدى الطبيبات دخلت وطردتهما وقالت للسيدة المصرية أنها كانت ستموت لولا تدخلها في اللحظات الأخيرة.

ومن المقرر أن تتقدم السيدة المصرية ببلاغ إلى النيابة العامة توجه به اتهامها لمريم، بعد أن تأكدت من أنها من تبحث عنها.

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