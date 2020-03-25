إستشاري يوضح التحاليل المطلوبة لمعرفة تقدم الحالة في تليف الكبد

علي القحطاني (صدى):

أكد الدكتور معتز هاشم، ‏إستشاري الجهاز الهضمي وأمراض وزراعة الكبد وكيل كلية الطب بجامعة جدة أنه ليس كل مريض كبد سيحتاج زراعة، وليس كل تليف يعتبر متقدم.

وفيما يلي بعض التحاليل المهمة بالنسبة لطبيب الكبد لمعرفة تقدم الحالة في التليف التي أوضحها هاشم:

CP score: ويعتمد على albumin ,INR ,bilirubin والاستسقاء والغيبوبة الكبدية

أو معادلة MELD وتعتمد على تحليل INR ,bilirubin,creatinine .

وحسب الأرقام ممكن معرفة تقدم الحالة وسرعة الحاجة للزراعة من عدمه

تحليل تخثر الدم

المادة الصفرا

أنزيمات الكلى

تحليل دلالة الأورام في الكبد وقد يكون له دور ثانوي مع الأهم وهي الأشعة بالتشخيص.

وأكد الطبيب أن وقت تقييم الحالة مهم حتى تكون الفائدة من الزراعة أعلى من مضاعفاتها، مشيرا إلى أن تقييم الحالة يكون في مركز خاص بزراعة الكبد.