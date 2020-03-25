إستشاري يوضح التحاليل المطلوبة لمعرفة تقدم الحالة في تليف الكبد

وفيما يلي بعض التحاليل المهمة بالنسبة لطبيب الكبد لمعرفة تقدم الحالة في التليف التي أوضحها هاشم:
CP score: ويعتمد على albumin ,INR ,bilirubin والاستسقاء والغيبوبة الكبدية
أو معادلة MELD وتعتمد على تحليل INR ,bilirubin,creatinine .
وحسب الأرقام ممكن معرفة تقدم الحالة وسرعة الحاجة للزراعة من عدمه
تحليل تخثر الدم
المادة الصفرا
أنزيمات الكلى
تحليل دلالة الأورام في الكبد وقد يكون له دور ثانوي مع الأهم وهي الأشعة بالتشخيص.
وأكد الطبيب أن وقت تقييم الحالة مهم حتى تكون الفائدة من الزراعة أعلى من مضاعفاتها، مشيرا إلى أن تقييم الحالة يكون في مركز خاص بزراعة الكبد.