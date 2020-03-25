برشلونة يرحب بالهلال ويتحدى النصر

وكالات (صدى):

تفاعل الحساب الرسمي لنادي برشلونة عبر "تويتر"، مع حملة الأساطير التي أطلقتها حسابات الفرق العالمية.

ورحب بالهلال وتحدي النصر مع أندية أخرى خلال الأيام القادمة.

واختار نادي يوفنتوس أفضل 4 أساطير في تاريخه ليرشح كل من برشلونة والهلال وفرق أخرى.

وعلق البارسا: "مرحباً بالهلال، بايرن، مانشستر يونايتد. نترك الاختيار لجماهيرنا من قائمة أساطيرنا الطويلة، بدءاً من كوبالا وكرويف، مروراً بـ غوارديولا وريفالدو وبويول وتشافي وإنييسنا ثم وصولاً إلى أسطورة الأساطير ميسي".

ودعا النادي الكتالوني فرق النصر السعودي، العين الإماراتي، أتليتكو مدريد، وإنتر ميلان، من أجل المشاركة في الحملة خلال فترة توقف المسابقات الكروية الحالية.