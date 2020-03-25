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الأعداد السابقة للصحيفة

برشلونة يرحب بالهلال ويتحدى النصر

Time منذ 5 ساعات
Views 3261
برشلونة يرحب بالهلال ويتحدى النصر

وكالات (صدى):
تفاعل الحساب الرسمي لنادي برشلونة عبر "تويتر"، مع حملة الأساطير التي أطلقتها حسابات الفرق العالمية.

ورحب بالهلال وتحدي النصر مع أندية أخرى خلال الأيام القادمة.

واختار نادي يوفنتوس أفضل 4 أساطير في تاريخه ليرشح كل من برشلونة والهلال وفرق أخرى.

وعلق البارسا: "مرحباً بالهلال، بايرن، مانشستر يونايتد. نترك الاختيار لجماهيرنا من قائمة أساطيرنا الطويلة، بدءاً من كوبالا وكرويف، مروراً بـ غوارديولا وريفالدو وبويول وتشافي وإنييسنا ثم وصولاً إلى أسطورة الأساطير ميسي".

ودعا النادي الكتالوني فرق النصر السعودي، العين الإماراتي، أتليتكو مدريد، وإنتر ميلان، من أجل المشاركة في الحملة خلال فترة توقف المسابقات الكروية الحالية.

Time واتساب

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أحدث التعليقات

Khalifa Adam Hamad
كم سعر العربه توسان 2018
Khalifa Adam Hamad
ابقي سياره توسان 2018 اجمالي المبلغ كم والقسط الشهري كم
ابو ناصر
طيب
عبدالله
ابشرك انو ما عاد احد يصدق الجزيرة واتباعها، بالعكس الكل يحاول الهرب من خندق الجزيرة المقرف.
ابو احمد
هههه لا تفوتو الفرصةمن بيت اهلها لبيتك

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