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إغلاق وسائل النقل العام وتقييد التحرك في الإمارات لتعقيم المنشآت

Time منذ 54 دقيقة
Views 1325
إغلاق وسائل النقل العام وتقييد التحرك في الإمارات لتعقيم المنشآت

أبوظبي (صدى):
قررت حكومة الإمارات إغلاق وسائل النقل العام وتقييد التحرك من الساعة الثامنة مساء يوم 26 مارس إلى السادسة صباحا يوم 29 مارس لتعقيم المنشآت.

وأطلقت " وزارة الصحة الإماراتية " برنامج التعقيم الوطني " لإجراء التعقيم الكامل والذي يشمل كافة المرافق والنقل العام وخدمة المترو خلال فترة عطلة نهاية الأسبوع ابتداء من الساعة الثامنة مساء يوم الخميس الموافق 26 مارس وحتى الساعة السادسة صباح يوم الاحد الموافق 29 مارس 2020م.

واتضح أنها ستتم طوال هذه الفترة تقييد الحركة المرورية وحركة الجمهور، وإيقاف وسائل النقل العامة وخدمة المترو.

وأهابت وزارتا الصحة والداخلية بالجمهور الكريم البقاء في منازلهم طوال فترة برنامج التعقيم الوطني، وعدم الخروج إلا لشراء الاحتياجات الغذائية والدوائية أو للضرورة الصحية أو العمل من فئات القطاعات الحيوية والتي تشمل قطاع الطاقة و قطاع الاتصالات و قطاع الصحة و قطاع التعليم.

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أحدث التعليقات

ابو محمد
هههههههههههههه .. . كل ماخذ راحته ، راحت ارواحكم ..
ابو محمد
هههههههههههههه .. . كل ماخذ راحته ، راحت ارواحكم ..
M-512
الله يجزاها خير تساعد الناس 🌷❤ أحسن من بعض المشاهير إلي بس لعب وتطنز وتصوير ولعب ب الفلوس
البرفسور حنس
ابو محمد لازم نعرف السبب...يمكن جاهل أو حنسه جاي من البر ما يدري او مريض يبي صيدليه او مستشفى أو احد اقاربه دق عليه وعنده مرض يلزم سرعة اسعافه للمستشفى والف سبب وسبب...؟
M-512
💔😣

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