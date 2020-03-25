إغلاق وسائل النقل العام وتقييد التحرك في الإمارات لتعقيم المنشآت

أبوظبي (صدى):

قررت حكومة الإمارات إغلاق وسائل النقل العام وتقييد التحرك من الساعة الثامنة مساء يوم 26 مارس إلى السادسة صباحا يوم 29 مارس لتعقيم المنشآت.

وأطلقت " وزارة الصحة الإماراتية " برنامج التعقيم الوطني " لإجراء التعقيم الكامل والذي يشمل كافة المرافق والنقل العام وخدمة المترو خلال فترة عطلة نهاية الأسبوع ابتداء من الساعة الثامنة مساء يوم الخميس الموافق 26 مارس وحتى الساعة السادسة صباح يوم الاحد الموافق 29 مارس 2020م.

واتضح أنها ستتم طوال هذه الفترة تقييد الحركة المرورية وحركة الجمهور، وإيقاف وسائل النقل العامة وخدمة المترو.

وأهابت وزارتا الصحة والداخلية بالجمهور الكريم البقاء في منازلهم طوال فترة برنامج التعقيم الوطني، وعدم الخروج إلا لشراء الاحتياجات الغذائية والدوائية أو للضرورة الصحية أو العمل من فئات القطاعات الحيوية والتي تشمل قطاع الطاقة و قطاع الاتصالات و قطاع الصحة و قطاع التعليم.