عضو شرف النصر السابق لـ "عطيف": لن تصل لنصف أمرابط

ماجد محمد (صدى):

علق عضو شرف نادي النصر السابق، سعد آل مغني، على حديث لاعب النصر السابق عبده عطيف عن المحترف المغربي بصفوف فريقهم نور الدين أمرابط وأنه يُصلح كظهير أيمن.

وقال آل مغني، عبر حسابه بموقع تويتر، اليوم الأربعاء : "عبده عطيف وأنت في قمة مستواك لن تصل إلى نص مستوى أمرابط فما بالك أنك تقيّم مستوى أمرابط، عارف اللي طلب منك هالشي وعارف أن فيه حملات راح تكون ضد أمرابط (بدت الحملة على أمرابط عشان في حال لم تستطع الإدارة المحافظة عليه وهذه أحد الخطط، بقاء أمرابط مهم".

وكان اللاعب السابق عبده عطيف، قد قال:"لا أرى ثنائية بين أمرابط وسلطان الغنام في الملعب، ربما نرى كرة أوجملة ولكن ليس جملة فنية متكررة بينهما طيلة المباراة وأرى أن أمرابط سيكون جيد كظهير أيمن لاعتماده على الجانب البدني في اختراقاته".