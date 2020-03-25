نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

وزير التعليم يوجه بتشكيل لجان للتحقيق في المخالفات الفكرية والمتطرفة بالجامعات

Time منذ ساعة
Views 1692
وزير التعليم يوجه بتشكيل لجان للتحقيق في المخالفات الفكرية والمتطرفة بالجامعات

الرياض (صدى):
وجه وزير التعليم، حمد آل الشيخ، بتشكيل لجنة في كل جامعة تقوم بالتحقيق في أي مخالفة فكرية أو الدعوة أو التأييد أو التعاطف مع فكر أو منهج التيارات المنحرفة والمتطرفة.

وتضمن توجه وزير التعليم إسناد رئاسة لجنة التحقيق في كل جامعة إلى أحد وكلاء الجامعة، إلى جانب رئيس وحدة التوعية الفكرية في الجامعة، وتتولى إدارة الشؤون القانونية وإدارة المراجعة الداخلية.

وتتولى كل لجنة عدد من المهام من ضمنها التحقيق في جميع ما يصدر من منسوبي الجامعة من مخالفات فكرية أو الدعوة أو التأييد أو التعاطف مع فكر أو منهج من التيارات المنحرفة والمتطرفة، سواء أعضاء هيئة التدريس أو الموظفين أو غيرهم من منسوبي الجامعة، ويتم التحقيق بناءً على تكليف للجنة من مدير الجامعة، وأن يتم تدوين محاضر التحقيق خطياً.

وأكد وزير التعليم على وحدة التوعية الفكرية وإدارة الإعلام والاتصال بالجامعة إحالة جميع ما يتم رصده من مخالفات فكرية وسلوكية في الجامعة إلى هذه اللجنة لاتخاذ الإجراء حيالها، مع إحاطة مركز الوعي الفكري في الوزارة بجميع المخالفات المرصودة.

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد
هههههههههههههه .. . كل ماخذ راحته ، راحت ارواحكم ..
ابو محمد
هههههههههههههه .. . كل ماخذ راحته ، راحت ارواحكم ..
M-512
الله يجزاها خير تساعد الناس 🌷❤ أحسن من بعض المشاهير إلي بس لعب وتطنز وتصوير ولعب ب الفلوس
البرفسور حنس
ابو محمد لازم نعرف السبب...يمكن جاهل أو حنسه جاي من البر ما يدري او مريض يبي صيدليه او مستشفى أو احد اقاربه دق عليه وعنده مرض يلزم سرعة اسعافه للمستشفى والف سبب وسبب...؟
M-512
💔😣

أخر الأخبار

طارق كيال : أفضل أن أكون الأول وليس الأكثر في تحقيق الدوري
طارق كيال : أفضل أن أكون الأول وليس الأكثر في تحقيق الدوري
Time منذ 57 ثانية Views 80
تعليمات مهمة حول استخدام اجهزة الصراف الالي
تعليمات مهمة حول استخدام اجهزة الصراف الالي
Time منذ 3 دقائق Views 216
عبده عطيف : دونيس ودياز هم من صنعوا الهلال الحالي
عبده عطيف : دونيس ودياز هم من صنعوا الهلال الحالي
Time منذ 5 دقائق Views 133
عبدالكريم الحمد : عبدالعزيز المريسل مايقدر يحضر احصائيات عن النصر
عبدالكريم الحمد : عبدالعزيز المريسل مايقدر يحضر احصائيات عن النصر
Time منذ 6 دقائق Views 131
محمد العنزي : هذا الموسم هو دوري الظروف ورد وليد الفراج
محمد العنزي : هذا الموسم هو دوري الظروف ورد وليد الفراج
Time منذ 7 دقائق Views 135
بالصور.. الجهات الأمنية تتوصل لسائق المركبة الذي عبأ كميات من الأرز بالمزاحمية
بالصور.. الجهات الأمنية تتوصل لسائق المركبة الذي عبأ كميات من الأرز بالمزاحمية
Time منذ 19 دقيقة Views 1905
أمانة العاصمة المقدسة تعلن أوقات الدفن في المقابر
أمانة العاصمة المقدسة تعلن أوقات الدفن في المقابر
Time منذ 19 دقيقة Views 1420
خادم الحرمين عبر تويتر: سنجتمع في قمة العشرين للخروج بمبادرات تحقق آمال شعوبنا
خادم الحرمين عبر تويتر: سنجتمع في قمة العشرين للخروج بمبادرات تحقق آمال شعوبنا
Time منذ 41 دقيقة Views 1540
فحص جميع العاملين قبل دخولهم الحرمين الشريفين
فحص جميع العاملين قبل دخولهم الحرمين الشريفين
Time منذ 52 دقيقة Views 1473
إغلاق وسائل النقل العام وتقييد التحرك في الإمارات لتعقيم المنشآت
إغلاق وسائل النقل العام وتقييد التحرك في الإمارات لتعقيم المنشآت
Time منذ 54 دقيقة Views 1320