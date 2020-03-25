كاكا يوجه رسالة لمالديني ويغني نشيد ميلان مع مغنية مشهورة

وكالات (صدى):

وجه نجم ميلان السابق البرازيلي ريكاردو كاكا، رسالة دعم لإيطاليا ولأسرة أسطورة " الروسونيري " باولو مالديني المصاب بفيروس كورونا.

وتحدث كاكا خلال خدمة البث المباشر على موقع «انستغرام»، عن طريقة تعامل بلاده مع جائحة فيروس كورونا والمعركة التي تواجهها البرازيل حاليا، بادئا بغناء النشيد الوطني لميلان مع المغنية الإيطالية الحائزة على جائزة غرامي لورا بوسيني.

وقال النجم البرازيلي: «أخرج فقط عند اللزوم، جميعنا في المنزل ضمن الحجر الصحي لمدة 8 أيام هنا في ساو باولو إنه أمر إلزامي للجميع».

وأضاف: «هذه أوقات مؤلمة وصعبة حقا، ولكن لدينا أمل وثقة في أن تمر هذه الأوقات السيئة، ستظل إيطاليا دائما بلدا جميلا، نحن دائما معك، عناق كبير أخيرا، انضم الزوجان معا لغناء نشيد ميلانو».

ويعد كاكا آخر لاعب برازيلي ينال جائزة الكرة الذهبية عن أفضل لاعب في العالم، وذلك عام 2007، قبل أن يسيطر كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي على الجائزة منذ عام 2008.