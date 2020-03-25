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كاكا يوجه رسالة لمالديني ويغني نشيد ميلان مع مغنية مشهورة

Time منذ ساعة
Views 1536
كاكا يوجه رسالة لمالديني ويغني نشيد ميلان مع مغنية مشهورة

وكالات (صدى):
وجه نجم ميلان السابق البرازيلي ريكاردو كاكا، رسالة دعم لإيطاليا ولأسرة أسطورة " الروسونيري " باولو مالديني المصاب بفيروس كورونا.

وتحدث كاكا خلال خدمة البث المباشر على موقع «انستغرام»، عن طريقة تعامل بلاده مع جائحة فيروس كورونا والمعركة التي تواجهها البرازيل حاليا، بادئا بغناء النشيد الوطني لميلان مع المغنية الإيطالية الحائزة على جائزة غرامي لورا بوسيني.

وقال النجم البرازيلي: «أخرج فقط عند اللزوم، جميعنا في المنزل ضمن الحجر الصحي لمدة 8 أيام هنا في ساو باولو إنه أمر إلزامي للجميع».

وأضاف: «هذه أوقات مؤلمة وصعبة حقا، ولكن لدينا أمل وثقة في أن تمر هذه الأوقات السيئة، ستظل إيطاليا دائما بلدا جميلا، نحن دائما معك، عناق كبير أخيرا، انضم الزوجان معا لغناء نشيد ميلانو».

ويعد كاكا آخر لاعب برازيلي ينال جائزة الكرة الذهبية عن أفضل لاعب في العالم، وذلك عام 2007، قبل أن يسيطر كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي على الجائزة منذ عام 2008.

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أحدث التعليقات

ابو محمد
سلامات ..
شيخ الاسلام الوسطي
صحيح يمكن STC والمهندس ناصر الناصر نسى الصفر بدلاُ من 100 صارت 10 !!! ياناصر اتقي الله في الناس والإعلام وتحدث عن الحقيقة !! هل ذكرت عدد الشكاوي اليومية التي يستقبلها هيئة الاتصالات وتنقية المعلومات والتستر عليها من قبلهم ؟؟ هيئة الاتصالات وتنقية وفلترت الشكاوي هي المصيبة الكبرى في تدني مستوى سرعة النت بسبب المساهمة في فساد شركة STC والسكوت والصمت عنها ودعمها ضد المواطن ..!!!!!
ابو محمد
الله يتقبل ..
زائر
إذا هي نصراوية تعاني من مرض نفسي .. الله يعيننا منهم ..
ابو محمد
طيب ..

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