نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

الناصر: المملكة الـ 10 عالميا في سرعة الإنترنت

Time منذ ساعة
Views 1513
Comment 2
الناصر: المملكة الـ 10 عالميا في سرعة الإنترنت

الرياض (صدى):
أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة stc المهندس ناصر بن سليمان الناصر، ريادة السعودية عالمياً في مجال البنية التحتية للاتصالات عموماً، والاتصالات الرقمية بوجه خاص، كاشفاً عن أن المملكة رفعت مرتبتها العالمية في سرعة الإنترنت خلال ثلاث سنوات من المرتبة 105 إلى المرتبة العاشرة عالمياً نهاية العام 2019م، وذلك بموجب تقييمات المراجع الدولية المختصة بهذا التصنيف، لافتاً النظر إلى أن سرعة الإنترنت لدى stc تضاعف 7 مرات في 3 سنوات.

وأشاد بما قامت به المملكة على مدى سنوات، بدعم من القيادة الرشيدة، من ناحية منح الترددات والإعانات في المرحلة الحالية، ونشر الألياف البصرية خلال السنوات الثلاث الماضية ما أسهم في وجود بنية تحتية متقدمة جدا من الألياف البصرية في خدمات الجيلين الرابع والخامس.

وأشار إلى أن جميع شركات الاتصالات في المملكة تنزع قبعة المنافسة في الوقت الحالي وتلبس قبعة الوطن وتعمل كخلية واحدة لتوفير الخدمات الرقمية بأعلى سرعة للقطاع الصحي وللتعلم عن بعد والعمل عن بعد والترفيه المنزلي.

وقال: رصدت الشركة خلال الأيام القليلة الماضية إقبالاً غير مسبوق على شبكاتها من قبل العديد من الشركات المطبقة لنظام العمل عن بعد، حيث زادت نسبة نمو الحركة لهذا الغرض على 1128%، فيما زادت حركة البيانات بنسبة تتراوح ما بين 30-40%، مقابل نمو الطلب على منصات الألعاب الإلكترونية بنسبة 300% والتعليم 1000% والصحة 200%، و 132% على المحتوى التلفزيوني، و177% ارتفاعاً في استخدام المنصات الصحية، 73% نمواً في استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى زيادة في استخدام تطبيقات التعليم والصحة بنسبة 70%.

وأضاف: تم تزويد أكثر من 3 ملايين منزل في مختلف مناطق المملكة، بشبكة منتشرة في المحافظات كافة التي تخدم القطاع السكني والصحي والتعليمي، لافتاً الانتباه إلى أنه تم اعتماد خصم 50% على خدمات الألياف البصرية لتخفيف التكلفة على مستخدمي الشبكات لهذه الفترة.

وفيما يخص الإجراءات التي اتخذتها stc لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة، أشار إلى مبادرة الشركة في تحمل رسوم إيقاف الخدمات للشركات الصغيرة والمتوسطة التي ترغب بإيقاف خدماتها حتى نهاية إبريل، نظراً لتعرض هذه المنشآت للظروف الوقائية من فيروس كورونا.

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد
سلامات ..
شيخ الاسلام الوسطي
صحيح يمكن STC والمهندس ناصر الناصر نسى الصفر بدلاُ من 100 صارت 10 !!! ياناصر اتقي الله في الناس والإعلام وتحدث عن الحقيقة !! هل ذكرت عدد الشكاوي اليومية التي يستقبلها هيئة الاتصالات وتنقية المعلومات والتستر عليها من قبلهم ؟؟ هيئة الاتصالات وتنقية وفلترت الشكاوي هي المصيبة الكبرى في تدني مستوى سرعة النت بسبب المساهمة في فساد شركة STC والسكوت والصمت عنها ودعمها ضد المواطن ..!!!!!
ابو محمد
الله يتقبل ..
زائر
إذا هي نصراوية تعاني من مرض نفسي .. الله يعيننا منهم ..
ابو محمد
طيب ..

أخر الأخبار

اندلاع حريق في محل قطع غيار وعدد من الورش بجدة
اندلاع حريق في محل قطع غيار وعدد من الورش بجدة
Time منذ 26 دقيقة Views 1424
" واتس آب " طريقة تعامل فيتوريا مع لاعبي النصر خلال التوقف
" واتس آب " طريقة تعامل فيتوريا مع لاعبي النصر خلال التوقف
Time منذ 27 دقيقة Views 1327
إنهاء معاناة طفل من انسداد الأمعاء بحفر الباطن
إنهاء معاناة طفل من انسداد الأمعاء بحفر الباطن
Time منذ 34 دقيقة Views 1368
القبض على مصور الآليات الأمنية أثناء منع التجول بحفر الباطن
القبض على مصور الآليات الأمنية أثناء منع التجول بحفر الباطن
Time منذ 35 دقيقة Views 1496
إحباط محاولات تهريب طن من الحشيش المخدّر و6 أطنان من القات
إحباط محاولات تهريب طن من الحشيش المخدّر و6 أطنان من القات
Time منذ 40 دقيقة Views 1507
بالفيديو.. رفع الأذان لأول مرة في إسبانيا والناس تشاهد من الشرفات
بالفيديو.. رفع الأذان لأول مرة في إسبانيا والناس تشاهد من الشرفات
Time منذ 43 دقيقة Views 1892
الجانب المُشرق من كورونا
الجانب المُشرق من كورونا
Time منذ 51 دقيقة Views 644
المملكة تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف الجيش في جزيرة بوما
المملكة تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف الجيش في جزيرة بوما
Time منذ 56 دقيقة Views 1529
ساما ترفع الحد الأعلى لتغذية المحافظ الإلكترونية إلى 20 ألف ريال
ساما ترفع الحد الأعلى لتغذية المحافظ الإلكترونية إلى 20 ألف ريال
Time منذ ساعة Views 1761
إيداع 2 مليار ريال معاشات ضمانية وبدل غلاء معيشة للمستفيدين من الضمان الاجتماعي
إيداع 2 مليار ريال معاشات ضمانية وبدل غلاء معيشة للمستفيدين من الضمان الاجتماعي
Time منذ ساعة Views 1495