ماجد محمد (صدى):

وزير الرياضة يوجه رسالة لممثلي المملكة بـ أولمبياد طوكيو بعد تأجيلها

وجّه الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، رسالة إلى ممثلي المملكة في أولمبياد طوكيو.

وجاء ذلك بعد أن تم تأجيلها مؤخرًا بسبب تفشي فيروس كورونا في العديد من الدول حول أنحاء العالم.

وذكر حساب اللجنة الأولمبية السعودية عبر تويتر رسالة وزير الرياضة : “إلى لاعبينا ولاعباتنا أملنا كان كبيرًا، والآن بات أكبر في البداية، اسمحوا لي أن أعبر لكم عن امتناني الشديد لكل الجهود التي بذلتموها في الطريق نحو طوكيو 2020”.

وأضاف الأمير عبدالعزيز الفيصل: “أخص بالذكر نجومنا الذين عاشوا فرحة التأهل وباتوا على أتم الاستعداد للمشاركة في الحدث الرياضي الأكبر كلاعبي كرة القدم وكرة الطاولة والسباحة إضافة إلى العديد من اللاعبين واللاعبات في رياضات أخرى كانوا على بُعد مسافة قصيرة من الوصول إلى الأولمبياد، تأجيل الألعاب الأولمبية إلى عام 2021 لا يعني تأجيل الحُلم، بل يعني مزيدًا من الوقت للاستعداد لمن تأهل، وفرصة جديدة لباقي الرياضيين للعمل بقوة ليكونوا جزءًا من الحدث الذي سيحتفي العالم من خلاله بعبور هذه الجائحة بمشيئة الله والالتقاء بكل الرياضيين مجددًا”.