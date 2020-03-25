تمديد فترة منع التجول يشمل مدينة مكة المكرمة فقط

وقالت الإمارة، إن القرار لا يشمل جدة ومحافظات المنطقة الأخرى والتي سيكون منع التجوّل فيها من الـ 7 مساءً وحتى الـ 6 صباحاً.
ووافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز " حفظه الله " ، على مجموعة جديدة من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.
وجاء من أبرز هذه القرار تقديم وقت بدء منع التجول إلى الساعة الثالثة عصراً في المدن التالية : ( الرياض ، ومكة المكرمة ، والمدينة المنورة ) ، وللجهة المعنية بناءً على ما تقترحه وزارة الصحة زيادة ساعات منع التجول ، أو منع التجول طوال اليوم في تلك المدن أو غيرها من المدن والمحافظات والمناطق، ويبدأ العمل بما ورد في هذا البند من يوم الخميس 2 / 8 / 1441هـ الموافق 26 / 3 / 2020م .
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