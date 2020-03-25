نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

تمديد فترة منع التجول يشمل مدينة مكة المكرمة فقط

Time منذ 30 دقيقة
Views 2001
Comment 1
تمديد فترة منع التجول يشمل مدينة مكة المكرمة فقط

مكة المكرمة (صدى):
أوضحت إمارة منطقة مكة المكرمة، أن قرار تمديد فترة منع التجول يشمل مدينة مكة المكرمة فقط.

وقالت الإمارة، إن القرار لا يشمل جدة ومحافظات المنطقة الأخرى والتي سيكون منع التجوّل فيها من الـ 7 مساءً وحتى الـ 6 صباحاً.

ووافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز " حفظه الله " ، على مجموعة جديدة من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

وجاء من أبرز هذه القرار تقديم وقت بدء منع التجول إلى الساعة الثالثة عصراً في المدن التالية : ( الرياض ، ومكة المكرمة ، والمدينة المنورة ) ، وللجهة المعنية بناءً على ما تقترحه وزارة الصحة زيادة ساعات منع التجول ، أو منع التجول طوال اليوم في تلك المدن أو غيرها من المدن والمحافظات والمناطق، ويبدأ العمل بما ورد في هذا البند من يوم الخميس 2 / 8 / 1441هـ الموافق 26 / 3 / 2020م .

اقرأ أيضًا:

تقديم وقت بدء منع التجول إلى الساعة الثالثة عصراً بدلاً من السابعة

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يديم علينا نعمة الأمن والأمان
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
السمع والطاعة
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
بعض الزوجات الله يهديها بس الا تصدع بك😉
جنوبي
شخطوها شخط داعش
ابو محمد
سمعاً وطاعه لأمر ولي الأمر ..

أخر الأخبار

وزير الرياضة يوجه رسالة لممثلي المملكة بـ أولمبياد طوكيو بعد تأجيلها
وزير الرياضة يوجه رسالة لممثلي المملكة بـ أولمبياد طوكيو بعد تأجيلها
Time منذ دقيقة Views 1038
النقد والبنك الدوليان يعفيان الدول الفقيرة من ديونها 
النقد والبنك الدوليان يعفيان الدول الفقيرة من ديونها 
Time منذ دقيقتين Views 1022
محترف الهلال: أريد إنهاء مسيرتي في إيطاليا
محترف الهلال: أريد إنهاء مسيرتي في إيطاليا
Time منذ 10 دقائق Views 1283
خالد النمر: الصداع الشديد أثناء العلاقة الجنسية حالة معروفة في الطب
خالد النمر: الصداع الشديد أثناء العلاقة الجنسية حالة معروفة في الطب
Time منذ 12 دقيقة Views 1102
بالفيديو.. استشاري سمنة يكشف عن حالات تعود لزيادة الوزن بعد عمليات تكميم المعدة
بالفيديو.. استشاري سمنة يكشف عن حالات تعود لزيادة الوزن بعد عمليات تكميم المعدة
Time منذ 16 دقيقة Views 1023
الشيخ عبدالرحمن السند: المؤمن يتوكل على الله ويأخذ بالأسباب (فيديو)
الشيخ عبدالرحمن السند: المؤمن يتوكل على الله ويأخذ بالأسباب (فيديو)
Time منذ 24 دقيقة Views 1247
تمديد فترة منع التجول يشمل مدينة مكة المكرمة فقط
تمديد فترة منع التجول يشمل مدينة مكة المكرمة فقط
Time منذ 30 دقيقة Views 2001
اتحاد الكرة الإماراتي يعتمد تشكيله الجديد للجانه الدائمة
اتحاد الكرة الإماراتي يعتمد تشكيله الجديد للجانه الدائمة
Time منذ 35 دقيقة Views 1244
بالفيديو.. طبيبان إيطاليان يؤجلان زفافهما للمساعدة في مواجهة كورونا
بالفيديو.. طبيبان إيطاليان يؤجلان زفافهما للمساعدة في مواجهة كورونا
Time منذ 36 دقيقة Views 222
وظائف شاغرة في وزارة الصحة
وظائف شاغرة في وزارة الصحة
Time منذ 36 دقيقة Views 1614