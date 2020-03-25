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"الداخلية " تعلن حدود منع الدخول والخروج من وإلى الرياض ومكة والمدينة (فيديو)

Time منذ 40 دقيقة
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"الداخلية " تعلن حدود منع الدخول والخروج من وإلى الرياض ومكة والمدينة (فيديو)

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الداخلية، حدود منع الدخول والخروج من وإلى مكة المكرمة والرياض، والمدينة المنورة.

وجاءت المواقع في مكة : نقطة تفتيش الشميسي بطريق جدة السريع، نقطة تفتيش الشميسي بطريق جدة القديم، نقطة تفتيش مركز سبوحة السيل، نقطة تفتيش الكرّ، نقطة تفتيش الكعكية، نقطة تفتيش النورية، الطرق الفرعية الداخلة إلى مكة.

كما جاءت مدينة الرياض عند المواقع التالية: نقطة تفتيش طريق القصيم، نقطة تفتيش صلبوخ، نقطة تفتيش سعد، نقطة تفتيش القدية، نقطة تفتيش طريق ديراب، نقطة تفتيش طريق الخرج نقطة تفتيش مستحدثة على طريق الخرج القديم- نقطة تفتيش مستحدثة في رماح.

وتضمن المدينة المنورة عند المواقع التالية: نقطة تفتيش طريق مكة "الهجرة"، نقطة تفتيش طريق ينبع "الفريش"، نقطة تفتيش طريق تبوك "الحفيرة"، نقطة تفتيش طريق القصيم السريع "الحار"، نقطة تفتيش طريق المدينة القصيم القديم.

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بعض الزوجات الله يهديها بس الا تصدع بك😉
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سمعاً وطاعه لأمر ولي الأمر ..

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