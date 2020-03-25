شمس في آخر إطلالتها

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أحدث التعليقات
ابو محمد
سلامات ..
شيخ الاسلام الوسطي
صحيح يمكن STC والمهندس ناصر الناصر نسى الصفر بدلاُ من 100 صارت 10 !!! ياناصر اتقي الله في الناس والإعلام وتحدث عن الحقيقة !! هل ذكرت عدد الشكاوي اليومية التي يستقبلها هيئة الاتصالات وتنقية المعلومات والتستر عليها من قبلهم ؟؟ هيئة الاتصالات وتنقية وفلترت الشكاوي هي المصيبة الكبرى في تدني مستوى سرعة النت بسبب المساهمة في فساد شركة STC والسكوت والصمت عنها ودعمها ضد المواطن ..!!!!!
ابو محمد
الله يتقبل ..
زائر
إذا هي نصراوية تعاني من مرض نفسي .. الله يعيننا منهم ..
ابو محمد
طيب ..
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